Пять схем, как продавцы в Турции "разводят" туристов: попасться на удочку может каждый
Турция – популярная страна отдыха среди украинцев. Начинающие туристы обычно для заграничных путешествий выбирают это направление, но там многих ждут вызовы и подводные камни.
Турецкие торговцы изобрели разные способы заманивания покупателей, чтобы те потратили как можно больше денег. OBOZREVATEL рассказывает о схемах, как продавцы в Турции разводят приезжих.
- Работа круглосуточно
Магазины на курортах работают до полуночи или даже до утра в туристический сезон. Непопулярные товары обычно покупают вечером, когда туристы после выпитого алкоголя настроены на трату денег. Продавцы привлекают клиентов и без покупки им не удастся выйти из магазина.
- Приглашение на входе
На турецких рынках на входе продавцы зазывают туристов посетить их магазин. Торговцы не ждут, пока они сами решат зайти. Они начинают дружелюбный разговор и делают комплименты, привлекая клиентов.
- Разговор с клиентами
На входе в магазин продавцы не спрашивают: "чем вам помочь?", а задают вопрос: о том, впервые ли турист в Турции, сколько дней отдыхает на курорте и в какой гостинице, а также откуда он приехал. Этими вопросами они оценивают уровень знаний о местных ценах и ассортименте, а также финансовые возможности.
После этого главной задачей продавца является войти в доверие и эмоционально зацепить путешественника. Турки делают комплименты, предлагают скидки и дарят подарки.
- Бесплатное угощение
Если турист собирается уйти без покупки, продавцы предлагают сесть на диван, выпить чай. Если на кону большая покупка – предлагается кофе по-турецки с лукумом. Этот прием в турецкой культуре означает гостеприимство и готовность к торговле.
- Тактика торговли
Туристы часто не хотят торговаться, чтобы не сдаваться "нищими". На турецких рынках вы никогда не увидите ценников, потому продавцы придумывают цену сами, оценивая клиента. Следует торговаться и "сбивать" прайс минимум на половину.
Если товар недорогой, торговцы согласятся сбросить ценник после чаепития. При покупке дорогостоящих товаров продавцы привлекают "директора магазина", который с калькулятором подсчитывает возможную скидку. Если цена не устраивает, уходите. Через несколько секунд вас догонит гонец с известием, что "директор фабрики" готов согласиться на вашу цену.
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