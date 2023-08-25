Пять схем, как продавцы в Турции "разводят" туристов: попасться на удочку может каждый

Турция – популярная страна отдыха среди украинцев. Начинающие туристы обычно для заграничных путешествий выбирают это направление, но там многих ждут вызовы и подводные камни.

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Турецкие торговцы изобрели разные способы заманивания покупателей, чтобы те потратили как можно больше денег. OBOZREVATEL рассказывает о схемах, как продавцы в Турции разводят приезжих.

Работа круглосуточно

Магазины на курортах работают до полуночи или даже до утра в туристический сезон. Непопулярные товары обычно покупают вечером, когда туристы после выпитого алкоголя настроены на трату денег. Продавцы привлекают клиентов и без покупки им не удастся выйти из магазина.

Приглашение на входе

На турецких рынках на входе продавцы зазывают туристов посетить их магазин. Торговцы не ждут, пока они сами решат зайти. Они начинают дружелюбный разговор и делают комплименты, привлекая клиентов.

Разговор с клиентами

На входе в магазин продавцы не спрашивают: "чем вам помочь?", а задают вопрос: о том, впервые ли турист в Турции, сколько дней отдыхает на курорте и в какой гостинице, а также откуда он приехал. Этими вопросами они оценивают уровень знаний о местных ценах и ассортименте, а также финансовые возможности.

После этого главной задачей продавца является войти в доверие и эмоционально зацепить путешественника. Турки делают комплименты, предлагают скидки и дарят подарки.

Бесплатное угощение

Если турист собирается уйти без покупки, продавцы предлагают сесть на диван, выпить чай. Если на кону большая покупка – предлагается кофе по-турецки с лукумом. Этот прием в турецкой культуре означает гостеприимство и готовность к торговле.

Тактика торговли

Туристы часто не хотят торговаться, чтобы не сдаваться "нищими". На турецких рынках вы никогда не увидите ценников, потому продавцы придумывают цену сами, оценивая клиента. Следует торговаться и "сбивать" прайс минимум на половину.

Если товар недорогой, торговцы согласятся сбросить ценник после чаепития. При покупке дорогостоящих товаров продавцы привлекают "директора магазина", который с калькулятором подсчитывает возможную скидку. Если цена не устраивает, уходите. Через несколько секунд вас догонит гонец с известием, что "директор фабрики" готов согласиться на вашу цену.

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