А не махнуть ли нам в теплые страны? В осенне-зимний период есть один доступ к солнцу и зелени – аэропорт. В этот раз выбираю Сицилию. Самый большой итальянский остров – всегда отличное решение: вкусно, красиво, быстрый прямой перелет Ryanair. И тут на 3-4 градуса теплее, чем на материке. Главное, отправляясь в поездку на Сицилию, понимать несколько важных вещей:

Это самый большой итальянский остров. И лучше сразу выбрать, что смотреть: восток с барочными городами, космическими пейзажами Этны и вулканическими пляжами, центр с заповедниками и маленькими неприступными городами или западную и северную части острова со столицей Палермо, романтичными Чефалу и Трапани? Или вообще махнуть на вулканические острова? Хоть расстояния кажутся небольшими, из-за рельефа острова и ограничений скорости, дорога займет много времени.

У Сицилии особый шарм. Культура острова – сплав различных традиций и культур – арабской, норманнской, греческой, романской. Сицилия вошла в состав объединенной Италии только В XIX веке. Не все готовы воспринимать стиль жизни и живописную небрежность главных сицилийских городов, Палермо и Катании.

Итак, поехали?

Начнем с Катании. Город, который не оставляет никого равнодушным. Про Катанию можно услышать одновременно и "грязная помойка" и "полный восторг".

Катания – изумительно красивый уютный барочный город со стратегическим положением для путешественника на юго-востоке острова – до главного акцента региона, Этны, всего 40 км, до красавицы Таормины 55 км, до Сиракуз и барочных городов долины Валь-ди-Ното каких-то 60-100 км.

Но чтобы влюбиться в Катанию надо правильно выбрать, где жить. Город небольшой, и для его осмотра лучше селиться прямо в центре! Главное, не на рынке - получите весь набор штампов про "грязно и шумно", а также не на улицах рядом с популярными барами – в Катании принято очень громко и поздно отдыхать.

Что смотреть в Катании? Барочную архитектуру, греческие развалины, Этну и море. Две центральные туристические улицы Витторио Эмануэле II (Via Vittorio Emanuele II) и виа Этна (Via Etnea) порадуют респектабельным отдыхом и магазинами. Но я бы предложила отойти немного в сторону.

Например, к красивому театру Teatro Massimo Bellini. Недалеко от которого находится весьма живописный бывший крупнейший квартал красных фонарей Средиземноморья район San Berillo.

Или к St. Nicholas Arena. Неказистый на фотографиях, храм поражает в реальности. Самая крупная религиозная постройка Сицилии выглядит необычно: церковь, построенная в начале 17 века, была восстановлена после уничтожения Этной. От старого здания осталась только фасадная часть с колоннадой, она и придает строению космический вид.

Этна серьезно повлияла на облик города. Катанию разрушали землетрясения и извержения несколько раз. В 1669 году, например, большая часть домов оказалась погребена под слоем пепла и лавы. В 1693 г. Катанию отстроили в стиле барокко. При строительстве использовали тёмный камень из застывшей лавы. Поэтому, кстати, большинство зданий в исторической части города темного цвета. Даже сейчас город время от времени засыпает пеплом, муниципалитет вынужден закрывать аэропорт и помогать жителям ликвидировать последствия извержений. Ведь Этна – не просто самый высокий действующий вулкан в Европе. Она постоянно "кипит". Четыре основных кратера периодически серьезно извергаются. В феврале 2021, например, Этна извергалась 12 раз и выбросила около 40 миллионов кубометров вулканической породы.

На Этну на высоту 2000 м можно спокойно подняться по хорошей дороге на машине или на автобусе. Дальше – только на канатке или специальном транспорте. Но и на первой станции гарантированы космические виды.

Что еще прекрасно в Катании – рынки. Это площади и улицы, которые заполняются раскладками, торговцами и покупателями в первой половине дня. Знаменитый рыбный рынок A' Piscaria Mercato del Pesce как раз такой, он находится рядом с Думо. Поэтому лучше селиться возле главного центрального парка Катании Вилла Беллини или в районе Via dei Crociferi, одной из самых коротких улиц в Катании. Ее длина всего 200 метров, но на ней сосредоточены 4 церкви-шедевра барочного стиля.

Лайфхак: если хотите восторга настоящего живого практически восточного рынка – вам к церкви - Sanctuary of the Madonna del Carmine (Святилище Мадонны дель Кармин), где ежедневно, кроме воскресенья, работает выездной рынок. Манго по 3 евро 1 кг, жареные каштаны и печеные артишоки, морепродукты Средиземного моря, антиквариат, подделки известных брендов и стоки известных марок типа "все по 5" - поверьте, уйти отсюда невозможно.

Еще один лайфхак: если вы выбираете Катанию "базой" для путешествия по юго-восточной части острова – лучше остановиться в пригороде. Например, в Ачи Кастелло, построенном вокруг старинного норманнского замка (возведен в 1076 году на руинах византийской крепости 7 века) В Катании хорошо с пробками и плохо с парковками.

А мы отправляемся дальше, в Валь-ди-Ното – в долину со знаменитыми городами сицилийского барокко. В расположенные недалеко от Катании Сиракузу доезжает много туристов – тут огромный археологический парк с древнегреческим театром и каменоломнями с ухом Диониса. Кстати, вы же знаете, что именно в Сиракузе жил Архимед? Что центральный Кафедральный собор перестроен из храма Афины 5 в. до н.э.? И что в Сиракузах в единственном месте в Европе выращивают и делают папирус? И что Сиракуза подарила миру Мефодия, одного из создателей кириллицы?

Сиракуза – это сицилийская Греция. Древний город располагался на острове Ортигия (Ortygia, с греческого - перепелка, птица, посвященная Артемиде). Современная Сиракуза вышла далеко за границы острова, ее украшают самые необычные на Сицилии современные храмы, но даже шоппинг молл носит имя Архимеда, отвечавшего зa техническую обороны Сиракузы в Пунических войнах в 75 лет - Centro Commerciale Archimede.

Итак, Валь-ди-Ното, долина у подножия Иблейских гор. Это история про то, что не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1693 году регион разрушило мощное землетрясение, что спровоцировало активную застройку модным в то время стилем, позже названным "сицилийским барокко".

Со времен Ренессанса, архитекторы мечтали построить идеальный рациональной планировки город с улицами и зданиями, спроектированными в гармонии функциональности и красоты. На Сицилии архитекторам повезло построить несколько таких "идеальных" городов с продуманной планировкой, богато украшенных в едином стиле. Тут улицы либо пересекаются в правом углу, либо начинаются от городских акцентов – площадей. Значимые здания поражают восхитительными панорамами. Восемь городов Валь-ди-Ното включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО: Кальтаджироне, Милителло, Катания, Модика, Ното, Палаццоло-Акрейде, Рагуза и Шикли. Стиль единый, а города - разные. Легкий и светлый Ното, спрятанная в ущелье Модика, покорившая несколько гор-холмов впечатляющая Рагуза. Отправляясь сюда, готовьтесь карабкаться по лестницам-улицам, теряться и восхищаться. А также – есть шоколад в Модике! Тут один из центров производства шоколада в Италии. Да еще и по необычной древнейшей рецептуре... ацтеков! В Сицилию ее завезли испанцы. Рецептура проста: растирают зерна какао бобов до зернистой пасты, в которую затем добавляют воду и специи, нагревают пасту не выше 40 градусов, растирают с сахаром. Сахар не плавится, а остается в форме кристаллов, что придает шоколаду рассыпчатость.

Но не останавливаемся! Мчим в еще один город, незаслуженно обойденный туристами – в Энну. Энна уникальна: расположена практически в географическом центре острова на высоте 990 метров над уровнем моря, это самый высокогорный "большой" город Сицилии. Ходят мифы, что именно тут зародилась знаменитая итальянская паста. И точно (по преданиям) отсюда бог загробного царства Аид похитил Персефону дочь богини плодородия Деметры и скрылся в озере Пергуза (солоноватом озере, которое наполняется дождевой водой).

Энна – суровая. Во-первых, тут холодно и ветрено. Но тут удивительные панорамные виды вплоть до Этны! За виды Энна получила звание "бельведер" Сицилии.

А для тех, кто любит арт и "сокровища" - прямая дорога в Пьяцца Армерину. Город основали греки, затем пришли римляне, которые оставили главный туристический магнит региона - виллу дель-Казале. Вилла спрятана в сени эвкалиптовых лесов, состоит из 60 комнат и 3500 квадратных метров полов сплошной мозаики! Именно тут находятся знаменитые "Девушки в бикини", сцены "Великой охоты" и "Эротические сцены". Хотя, если вы были в Помпеях, местная эротика вас не вдохновит. Вилла была разрушена примерно в 12 веке и обнаружена вновь археологами в 1929 году. К сожалению, о ней мало что известно. Считают, что вилла была центром большого поместья сенатора-аристократа. Просто must to see на Сицилии!

Но вернемся в Пьяцца Армерину. Тут удивительным образом сочетается средневековье и жизнь, древняя архитектура и современный арт. Тут множество скрытых сокровищ. Например, музей-библиотека колледжа иезуитов, где можно посмотреть манускрипты, которым по 500 лет. Или полюбоваться книгами, изданными иезуитам-азиатами на территории средневекового Китая. (Где они, кстати, перевели Библию и Коран на китайский язык).

В городе установлены потрясающие скульптуры-символы польского художника Игоря Миторая (Igor Mitoraj), известного на весь мир "ранеными великанами".

Ну и чтобы окончательно напитаться древностями, заглянем в долину храмов недалеко от Агридженто. Парк-музей площадью 1300 га с дорическими храмами, некрополями, агорой, форумом – это часть территория античного города Акрагаса, позднее "переехавшего" на соседние холмы.

Пожалуй, это один из крупнейших отлично сохранившихся археологических памятников античной Греции – в самой Греции таких нет. Тут можно увидеть остатки храма Зевса – самого большого греческого храма античности (112,7 м х 56,3 м по периметру, высота колонн от 14,5 м до 19,2 м). Лучше всех сохранился храм Согласия (Конкордии). А еще тут есть роскошны й парк, бывшийискусственный водоем античности длиной около 1 км, который был вырыт пленными карфагенянами, - "Колимбетра". Тут был бассейн для водных видов спорта, для наполнения которого тиран Ферон приказал построить сеть подземных туннелей, которые собирали воды горных рек. Позднее на территории образовался роскошный сад, который в 2007 и 2009 годах вошел в рейтинг самых красивых парков Италии.

10 дней пролетели незаметно. И это только малая часть удивительных мест Сицилии. Повод снова собрать чемодан и отправиться зимой в новое "зеленое" путешествие!