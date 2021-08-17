Популярный ведущий назвал туристическую локацию в Киеве, о которой мало кому известно. Эксклюзив

Известный украинский радиоведущий Слава Демин рассекретил место в Киеве, о котором знает далеко не каждый турист. По его словам, заброшенная киностудия в селе Нежиловичи – место, где можно увидеть много интересного и удивительного.

Новые для себя места знаменитость открывает вместе со своим сыном Владом. Они часто путешествуют не только по Украине, но и за ее пределами. Об этом Демин рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы стараемся куда-то выезжать каждые выходные. Объездили уже все известные туристические места в Киеве и его окрестностях. Нам понравился поход на киностудию FILM.UA, где интересная экскурсия длится два часа. Также классная, не сильно популярная среди туристов локация – заброшенная киностудия в селе Нежиловичи. Там реально стоят дома, улицы, где снималось множество фильмов. Идешь, как по городу, где нет людей", – рассказал ведущий за кулисами шоу "Кто сверху?" на Новом канале.

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Кроме того, также Слава объяснил, что с сыном Владом у них есть важная вечерняя привычка, которую они стараются не пропускать.

"Вообще мы с Владом очень много времени проводим вместе. Это наша главная традиция. А еще есть полезная и важная привычка: каждый вечер перед сном должны не менее 10 минут поговорить. Самое интересное, что он сам об этом просит. Откладывает все гаджеты и говорит: "Папа, мы же сегодня поговорим?" – резюмировал Демин.

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