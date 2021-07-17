Отдых на курортах Херсонщины: самые популярные направления и сколько стоит

Сезон отпусков на море в Украине сейчас в самом разгаре. Большинство туристов все же выбирают отдых на отечественных курортах. Так, в 2021 году в приоритете для отпуска возле моря у украинцев Одесская и Херсонская области.

Самыми популярными курортами Херсонской области в этом году принято считать Железный Порт, Коблево, Лазурное, Скадовск, а также места, которые находятся вдали от цивилизации.

О том, куда лучше поехать отдыхать летом на Херсонщине и в какую сумму обойдется жилье и питание на курортах, в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказали в туристическом агентстве Херсона. Представители также проинформировали об особенностях и нюансах отдыха у моря на этих курортах.

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Железный Порт

Курорт на Черном море, ориентированный преимущественно на молодежный отдых. Железный Порт популярен среди украинских туристов, так как тут широкие песчаные пляжи, открытое море и большой выбор развлечений. Сейчас на этом курорте функционирует около 300 отелей, баз отдыха, пансионатов и домов в частном секторе.

Цена за жилье в сутки: бюджетное жилье с ценой 200-250 грн с человека можно найти в частном секторе на второй и третьей линии в 10 минутах от моря. В среднем номер в гостинице стоит 800-1600 грн с человека. Отели класса "люкс" стартуют от 2400 грн за номер, завтраки включены.

Цена за питание: от 120 до 250 грн с человека.

Коблево

Этот курорт известен не только морским отдыхом, но и своими виноградниками, которые окружают практически всю его территорию. В Коблево отсутствуют промышленные зоны и частный сектор. Также этот курорт славится одним из самых крупных и известных в Украине аквапарков.

Цена за жилье в сутки: от 200 до 600 грн с человека. Проживание в отелях: стандартный номер стоит 300 грн с человека, люкс – от 1000 грн.

Цена за питание: 3-разовое питание от 300 грн с человека.

Лазурное

Курорт ориентирован на пляжный, спокойный семейный отдых. В Лазурном расположено множество баз отдыха, частных домовладений, пансионатов и мини-отелей.

Цена за жилье в сутки: снять бюджетную комнату в частном секторе можно от 100 до 150 грн с человека. В таком варианте все удобства находятся во дворе, в распоряжении гостей – общая кухня для приготовления еды и холодильник. Стоимость пансионатов и баз отдыха варьируется от 450 до 2000 грн за номер.

Цена за питание: 3-разовое питание от 300 грн с человека.

Скадовск

Курорт расположен на берегу Джарылгачского залива Черного моря. Скадовск подходит для отдыха с детьми, поскольку море очень мелкое, иногда нужно пройти минут 10-15, чтобы попасть на глубину. Покупаться в открытом море можно на острове Джарылгач. Стоимость поездки на теплоходе в обе стороны варьируется от направления: к маякам – от 200 грн, на бухту Глубокая –170 грн.

Цена за жилье в сутки: пансионаты и турбазы от 500 и до 1500 грн с человека. В частном секторе можно снять жилье с ценой от 100 грн с человека.

Цена за питание: 3-разовое питание от 250 грн с человека.

Хорлы

Курорт популярен не только морским отдыхом, но и своими целебными озерами. Под Хорлами находится пресное озеро, выдающее себя бьющим из-под земли фонтаном при въезде на полуостров. Вода в нем с примесью коллоидного серебра, поэтому стерильная.

Цена за жилье в сутки: тут множество пансионатов и турбаз и можно выбрать жилье на любой вкус и кошелек – за двухместные апартаменты турист заплатит от 500 грн, бюджетное жилье стоит от 100 грн с человека.

Цена за питание: 3-разовое питание от 250 грн с человека.

Арабатская Стрелка

На этом месте расположено три курорта: Генгорка, Счастливцево, Стрелково, которые омывает Азовское море. Эти курорты привлекают многих туристов своими мелкими песчаными пляжами и теплой морской водой, идеальными для отдыха с детьми.

Цена за жилье в сутки: самый доступный отдых обойдется в 150-200 грн с человека. Скромные условия по такой цене можно найти в таких курортных поселках, как Счастливцево и Геническая Горка. В Геническе стоимость проживания немного выше и составляет 250 грн с человека в 7-10 минутах от моря. Все побережье Арабатской стрелки от Стрелкового до Геническа застроено частными базами отдыха, пансионатами и мини-отелями.

Цена за питание: 3-разовое питание от 250 грн с человека.

Кинбурнская коса

Кинбурнская коса представляет собой мыс длиной около 40 и шириной менее 10 километров. Она расположена между пресным Днепро-Бугским лиманом и соленым Ягорлицким заливом. Для туристов, которые ищут для отдыха тихое, удаленное от цивилизации место с дикой природой, Кинбурнская коса станет идеальной. На курорте есть отели, кемпинги и базы отдыха.

Цена за жилье в сутки: отдельный домик можно снять за 500-600 грн, в частном секторе ночлег обойдется в 200-300 грн с человека, но в этом случае нужно будет идти до берега не менее 20-25 минут. В целом выбор жилья довольно ограничен. В кемпинге проживание от 100 грн.

Цена за питание: 3-разовое питание от 250 грн с человека.

Бирючий остров

Это место считается заповедником между Азовским морем и Утлюкским лиманом. Отдых на Бирючем понравится всем, кто желает уехать подальше от цивилизации, насладиться покоем и красотой природы в полной мере. Несмотря на отдаленность от цивилизации, тут есть отели, коттеджи и базы отдыха.

Цена за жилье в сутки: стоимость за проживание в двухместном номере класса "стандарт" в разгар сезона стартует с 700-800 грн, в апартаментах она может составлять от 1500 до 2500 грн. Главное преимущество отдыха – близость моря. Практически все пансионаты расположены на первой линии или в 5 минутах от моря.

Цена за питание: 3-х разовое питание от 300 грн с человека.

Достопримечательности Херсонской области

Херсонская область может похвастаться большим количеством красивых мест. Так, к примеру, одна из самых популярных достопримечательностей – биосферный заповедник Аскания-Нова. На сегодняшний день там обитает более 3000 видов животных и насчитывается около 500 разновидностей высших растений.

Кроме того, в Херсонской области можно найти украинскую пустыню – Олешковские пески. В этом месте даже бывают песчаные бури, формирующие барханы высотой до 5 м. и больше. Чтобы посетить известное место, можно заказать специальную экскурсию.

Также в Херсонской области расположено розовое озеро Лемурийское. Это своего рода аналог Мертвого моря в Израиле. В этом месте не только целебная вода, но и воздух, который насыщен йодом, бромом и другими микроэлементами, полезными для организма.

В Херсонской области есть свои горы – Станиславский заказник, площадь которых составляет почти 660 га. Их часто называют Гранд-каньоном, поскольку это место похоже на известный американский заповедник.

Любителям качественного вина следует посетить винодельню князя Трубецкого в селе Веселое. Там можно не только совершить дегустацию крепких напитков, но и отправиться на экскурсию по винным подвалам и прогуляться по замысловатым галереям.

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