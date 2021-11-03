Осенний Прованс: лучшие места и лайфхаки для туристов во Франции

Прованс у многих людей ассоциируется с роскошными лавандовыми полями. Однако это не единственная изюминка французского региона. OBOZREVATEL подобрал места для осеннего отдыха в этих местах.

Прованс славится невероятной природой. В этом регионе можно увидеть горы, леса, море, роскошные виноградники и сады. Однако не только пейзажи привлекают туристов. Здесь много древних памятников, замков, аутентичных поселений и современных городов.

Планируя поездку во Францию, не забудьте обратить внимание на правила въезда в страну. В настоящее время действует целый ряд ограничений и туристов пускают только при условии полной вакцинации препаратами Европейской ассоциации лекарственных средств.

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Когда лучше ехать в Прованс

Смотря, что вы хотите увидеть. Лавандовые поля красивее всего в июле-августе, когда они расцветают на полную. Мегаполисы, такие как Ницца и Марсель, круто выглядят в любое время. А для путешествия на автомобиле по региону лучше всего подходит осень. В это время жара уже спадает, туристов становится меньше, а природа радует различными красками.

Где остановиться

В каждом курортном поселке Прованса вы найдете множество отелей на любой кошелек. Однако, если вы собираетесь путешествовать регионом, лучше останавливаться на ночь в каждой следующей точке маршрута. Так вам не придется возвращаться каждый день в один город и вы сможете увидеть гораздо больше.

Что посмотреть

Как мы уже писали, Прованс – очень разнообразен регион. В каждом населенном пункте вы найдете множество интересных локаций. Однако советуем обратить внимание на французские деревни и города, которые передают уникальную атмосферу этой страны.

Авиньон

Город замков и руин на берегу реки Роны много веков назад основали галлы. Гораздо позже, в 14 веке, здесь нашли дом понтифики – члены высшей коллегии жрецов, которые руководили всеми религиозными делами на территории страны. Настоящей ценностью региона считается Папский дворец, в котором с 1309 проживало семь пап. А дело в том, что в этот период католический суд находился именно в Авиньоне. Поэтому неудивительно, что этот город пользуется такой популярностью среди туристов.

Совсем рядом от замка находится собор Нотр-Дам-де-Дом, датированный второй половиной 12 века. Внутри святыни расположен величественный мавзолей Папы Римского Иоанна ХХІІ.

Весь город до сих пор окружают крепостные стены, которые возвели во время постоянных средневековых войн в 16 веке. Укрепление служило защитой для представителей церкви и власти, сейчас же это интересный исторический объект.

Ле-Бо-де-Прованс

Это небольшой поселок входит в Ассоциацию красивейших населенных пунктов Франции и ежегодно встречает сотни тысяч гостей. И все потому, что здесь находятся развалины самого известного замка страны – крепости Бо.

На самом деле, укрепления занимает гораздо большую площадь, чем сам Les Baux-de-Provence. Это огромный комплекс на склоне горы, который включает руины дворца и дома, в которых раньше жили люди. Надо отметить, что комплекс в прямом смысле встроен в скалу, что придает ему еще более величественный вид.

Горж дю Вердон

Вердонское ущелье – впечатляющий речной каньон, который считается самым красивым во всей Европе. Он простирается на 25 км и имеет глубину 700 метров, что автоматически делает его самым длинным и широким во Франции.

Чаще всего туристов привлекает возможность заплыва на каяках прозрачными водами Gorges du Verdon. Сюда также часто приезжают альпинисты для возможности покорить известняковые стены ущелья.

Сен-Поль-де-Ванс

Живописный городок Прованса в 20 веке был любимым местом отдыха и работы французских художников. Сюда часто наведывались из Парижа Марк Шагал, Амадео Модильяни и другие известные мастера той эпохи. Все они останавливались в уютном отеле "Золотая губка", который сейчас может похвастаться целой коллекцией картин.

Как и другие средневековые поселения, Сен-Поль-де-Ванс имеет много укреплений. Здесь можно увидеть башню Эсперон, бастион Дофина и прочную крепостную стену.

Марсель

В этом городе находится крупнейший порт Прованса. Поэтому здесь самая развитая торговля в регионе. Что, конечно, имеет кучу преимуществ. Но есть и недостатки – здесь всегда много людей и всюду стоят огромные очереди. Однако в Марселе готовят самые вкусные рыбные блюда в регионе, поэтому хотя бы ради этого стоит сюда приехать.

Интересными будут и окрестностях города, где расположено живописное побережье Massif de Calanques. Прозрачная морская вода и высокие горы делают это место просто невероятным.

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