Номер за 900 грн и стейк за 300: украинец рассказал о ценах на отдых в Одессе. Видео

В 2021 году туристов шокируют цены на морской отдых в Украине. Неблагоприятные погодные условия, космическая стоимость еды и проживания заставляют украинцев искать бюджетные варианты за рубежом.

Блогер Владислав Калиновский посетил Одессу и показал на своем Youtube-канале отель, рестораны и архитектуру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Туристы называют курортный город украинским Дубаем, ведь туры в солнечные страны стоят, как несколько дней пребывания в Одессе.

Владислав заселился в двухместный гостиничный номер стоимостью 900 гривен в сутки.

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Номер оказался слишком тесным, ведь большая кровать посреди комнаты занимает все пространство. Апартаменты оборудованы телевизором, столом, шкафом и двумя тумбами.

Ремонт в спальне и ванной комнате новый.

Завтрак на Дерибасовской улице стоил 388 гривен. Блогер заказывал яйца "Бенедикт" с лососем и авокадо, а также блины.

В ресторане с видом на море десерт "Облако" обошелся в 73 гривны.

Фирменный лососевый стейк стоит 300 гривен.

Блогер посещал известные набережные Одессы: Ланжерон, Аркадия и другие. Некоторые из них разочаровали инфраструктурой, которая требует капитального ремонта.

На выходных в Одессе отдыхали много туристов и местных жителей.

Отдых в Одессе, в отличие от других украинских курортов, доступный туристам круглый год. Город славится прекрасной архитектурой, парковыми зонами и многими другими развлечениями.

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