Названы острова для отдыха без COVID-19: как обстоят дела на курортах

В мире есть немного мест для отдыха, которым удалось избежать пандемии коронавируса. Несколько итальянских курортов до сих пор остаются свободными от COVID-19.

Так, местные жители островов рассказали о том, как ситуация с вирусом повлияла на их жизнь. Об этом пишет CNN.

Линоза

Это крошечный вулканический остров, расположенный на полпути между Сицилией и Тунисом в Средиземном море.

Линоза окружен одной главной дорогой, усаженной опунциями, и низкими кирпичными стенами, украшенными каперсами. По словам одного местного жителя Фабио Туччо, после вспышки пандемии ситуация на острове практически не изменилась.

"Делать особо нечего. Все закрыто, кроме супермаркета, двух баров, аптеки, почты. Пиццу доставляют только по субботам. Сейчас зима, и люди убивают время дома, ухаживают за своими участками в сельской местности или ловят рыбу на своих маленьких лодках. На самом деле ничего не изменилось", – отметил мужчина.

Он добавил, что нет никаких сомнений в том, что удаленность Линозы до сих пор помогла защитить остров от COVID-19, но его жители по-прежнему опасаются, что вирус может найти свой путь сюда.

Тремити

Хоть и архипелаг Тремити у побережья Апулии летом переполнен, зимой здесь живет всего 200 человек.

Благодаря изумрудно-зеленой воде, гранитным скалам легко понять, почему пять островов этого архипелага известны как "Жемчужины Адриатики".

Жители Тремити разбросаны по двум основным островам Сан-Никола и Сан-Домино. Остальные три острова Тремити необитаемы.

Помимо рыбной ловли и выращивания овощей, местные жители стараются привести себя в форму к предстоящему летнему сезону, который, как они надеются, будет лучше, чем предыдущий.

Те, кто занимается деловой или туристической деятельностью, в настоящее время обновляют свои магазины, отели и рестораны, а также лодки и апартаменты-студии, которые они обычно сдают туристам.

"Мы очень хотим вернуться к нормальному состоянию до пандемии и подготовить остров к следующему лету. Нам не терпится встретить туристов", – отметил один из местных жителей.

Вулькано

Этот идиллический остров, входящий в состав великолепного Эолийского архипелага Сицилии, с пляжами, прозрачной водой и потрясающими пейзажами, обычно не имеет проблем с привлечением туристов, но пандемия нанесла им тяжелый удар.

В то время как Италия ненадолго вновь открылась для путешественников в июне, вторая волна, потрясшая европейскую страну в октябре, прогнала большинство туристов, и Вулькано остался почти пустым.

С тех пор местные жители жалуются, что ни один путешественник не посетил этот очаровательный остров, известный как "Пасть ада".

Филикуди

Остров Филикуди, один из самых диких и отдаленных среди Эолийских островов, также не попал под пандемию.

Местные жители считают, что им очень повезло жить в таком уединении, вдали от хаоса и неразберихи, вызванных коронавирусом. Так, люди могут скоротать часы, отдыхая на эолийских панорамных террасах с потрясающим видом на море.

Аликуди

Аликуди, сестринский остров Филикуди, самый уединенный из Эолийских островов, наполненный первобытной атмосферой. На этом крошечном острове коронавирус воспринимается как очень далекая угроза.

В Аликуди царит тишина. Дорог нет, только пыльные муловые тропы. Галечный пляж острова усеян естественными арками и красочными домами, построенными внутри скал в форме грибов.

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