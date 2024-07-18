На Бали попросили российских туристов 'одеваться скромнее': женщины в бикини на скутере отвлекают водителей

Власти тропического острова Бали, где любят отдыхать российские туристы, попросили женщин "одеваться скромнее". Гости курорта из РФ, не интересующиеся культурой и традициями мест, куда приезжают, создают некомфортные условия для водителей на дорогах.

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Об этом глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн рассказал в разговоре с пропагандистами. По его словам, путешественники из России – едва ли не главная причина невнимательности местных водителей.

"Большинство нарушений, совершенных туристами на Бали, связаны с дорожным движением. Иногда туристы, ездящие здесь на мотоциклах, надевают ненадлежащую и невежливую одежду. Например, бикини. Конечно, возможно, они впервые в тропической стране, поэтому не привыкли к нашей жаркой погоде. Но на самом деле такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание туристов на Бали в социальных сетях", – сказал чиновник.

Он попросил туристов обязательно спрашивать у гидов и местных жителей о дресс-коде в культурных и религиозных местах, чтобы не шокировать местных.

"Если есть такая возможность, делайте выбор в пользу длинных штанов. Шорты – это тоже нормально, если они достаточно уместной длины. Потому что в противном случае вы будете привлекать к себе много внимания на дороге, а это может отвлекать других водителей. Пожалуйста, носите соответствующую одежду, а не только бюстгальтер, например", – попросили россиян на Бали.

Напомним, недавно россиян выгнали из храмового комплекса Бесаких на Бали из-за несоблюдения дресс-кода. Более того, оказалось, что они прошли на территорию через черный ход, чтобы не платить за входной билет. Вместо того чтобы признать вину и извиниться, нежелательные гости из РФ в бикини, конечно же, устроили истерику.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Таиланде российская туристка напала на беременную хозяйку семейного кафе. Женщина на восьмом месяце беременности получила от гражданки страны-агрессора удар ногой из-за элементарной просьбы разуться перед входом в заведение.

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