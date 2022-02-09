Мужчина своими руками преобразил простое жилище в дом для фото в Instagram: как он выглядит

Англичанин по имени Ричард О'Горман, купивший дом с двумя спальнями и одной ванной в Бирмингеме (Великобритания) за почти 210 тысяч долларов, преобразил его до неузнаваемости. Ремонт обошелся мужчине чуть больше чем 4 тысячи долларов.

Ричард приобрел недвижимость в разгар пандемии COVID, пишет The Sun. Отмечается, что он уволился с модельного агентства и занялся дизайном интерьеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Когда я покупал свой собственный дом, я всегда думал, что украшу его нейтрально, но я вошел и подумал: "Я думаю, этот дом нуждается в насыщенных цветах", — сказал он.

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Мужчина признался, что у него была только дешевая краска и всего несколько обычных кистей, а также он купил уже подержанную мебель. Он принялся за работу и создал красочные фрески в каждой комнате, превратив прежнюю цветовую гамму в яркие тона.

"Я нарисовал все очертания форм в гостиных и коридорах крошечной кистью. Рисовал каждый день во время изоляции, и к концу этого времени я сделал все внизу и продолжил наверху. Это было для меня во многом вызов, сделать так, как я хочу. Но, меня во многом вдохновлял ретрофутуризм", — сказал он.

Свою столовую он покрасил в оранжевый и синий цвета, коридор и кухню в зеленый и розовый, а в другой комнате соединил множество других оттенков.

"Я просто делал это для удовольствия, а теперь это моя работа на полный рабочий день, что просто безумие. И по мере того, как счет дома рос, я начал получать в подарок краски и мебель, так что в общей сложности я, вероятно, потратил от трех до четырех тысяч долларов", – добавил Ричард.

Свои достижения в дизайне мужчина активно публикует на личной странице в Instagram, чтобы "люди черпали вдохновение" из его работ.

"Я получаю много сообщений от людей, которые скопировали элементы моих фресок, и это так здорово. Подумать только, что я не прикасался к кистям со школы, а теперь люди копируют мои работы, это безумие", – подытожил Ричард О'Горман.

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