Львов влюбляет навсегда – рассказываем, почему стоит выбрать город для отдыха на уикенд

"Если не знаешь куда поехать на выходные – езжай во Львов", – именно эту фразу вы, скорее всего, услышите, задумываясь над планированием своего уикенда. Историко-культурная жемчужина западной Украины с каждым годом не только привлекает все больше отечественных туристов, но и прочно укрепляет свои позиции среди иностранцев.

Рассказываем, что появилось в городе нового, почему его облюбовали арабские туристы, что стоит позаимствовать другим регионам и какие планы в мэрии на ближайшее будущее. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Каждый раз приезжая во Львов, вы непременно увидите какой-то новый арт-объект, музей, творческую мастерскую, фестиваль или (обязательно) кафе. Ответ прост – чрезвычайно успешная и эффективная кооперация местной власти, бизнеса, искусства и самих жителей города. Что приятно, за время карантина власть бросила силы на обновление инфраструктуры региона и вас приятно удивят отремонтированы дороги, новая брусчатка, раздельный сбор мусора не только в центре (чем даже столица не может похвастаться). Конечно, местные скажут, что нерешенных проблем очень много и хорошо быть туристом, который приезжает на несколько дней, но отрицать факт положительных изменений нельзя.

Видео дня

Планируя свое путешествие, вы непременно задумываетесь о дороге, жилье и "что посмотреть". Со всем этим у вас не возникнет вопросов во Львове, только если вы не спонтанно решили поехать на праздник или длинные выходные.

Добраться в город можно поездами (в западном направлении их очень много и на зимний сезон их количество увеличивают ежегодно; а с популярностью Карпат такая опция может коснуться и летнего), автобусами, самолетами и "блаблакар".

Вопрос жилья тоже не проблема, ведь в городе огромное количество хостелов, гостиниц, апартаментов – на любой вкус и кошелек.

По туристическим объектам – здесь остановимся подробнее.

Львовские музеи, а их сегодня около полусотни, удовлетворят вкусы и интересы самого изысканного туриста. В центре города каждое здание – музей, каждая плиточка – историческая ценность. И каждый раз, посещая Львов, вы можете открывать его по-новому. Ведь историки, археологи, культурологи, религиоведы и другие специалисты постоянно исследуют город и открывают новые объекты и интересные факты. Например, даже на изучение львов у вас точно не хватит отпуска – их в городе 4125!

В 2020 году открыл свои двери интерактивный музей "Львів Стародавній" в подземелье Преображенской церкви и, что символично, это первый музей истории города. Над его созданием работали 40 ученых со Львова и Варшавы, а среди экспонатов есть предметы, собранные во время раскопок. Примечательно, что этот музей частный и является вторым после киевского в концепции проекта "Становление украинской нации". Еще один удачный пример работы горожан для популяризации своего собственного региона.

Месяцем позже, в августе 2020 года, в помещении бывших келий костела святого Казимира открылся музей Андрея Шептицкого. Здесь собрано более 500 личных вещей самого Митрополита, его брата и всей семьи Шептицких-Фредров. Они были сохранены монахами и сейчас считаются самой большой коллекцией личных вещей Андрея Шептицкого.

В октябре открыло для посетителей свои двери обновленное помещение "Музея Миста" в подвалах львовской ратуши. Можно сказать, что Львов молодеет, представляя гостям и горожанам свое историческое наследие. Примером этого и является, в частности, "Музей Миста", где не просто представлены исторические и культурные артефакты, а в концепции заложена коммуникация взаимоотношений города с его жителями и гостями.

Также пока археологи и историки работают над подземельем Гарнизонного храма. Удалось найти новые замурованные комнаты и надеемся, что в ближайшем будущем они будут открыты для туристов. Кроме того, к 2022 году должна завершиться реставрация самого здания храма и туристам обещают обновленные фрески.

Описывать каждый объект можно долго и тщательно, так как каждая плиточка на здании имеет свое значение и может содержать зашифрованное послание для современности. Наш список must see во Львове – черная камяница, львовская ратуша, часовня Боимов, музей Пинзеля, Арсенал, дворец Потоцких, экскурсии по подземельям и крышам Львова.

Билеты в музеи стоят от 30 грн, экскурсии с гидом – от 100 грн. (Сразу спрашивайте, предусмотрены ли дополнительные расходы на вход в музеи, чтобы избежать неудобных ситуаций).

Приятно, что над популяризацией города работает и власть Львова. Так, во Львове действует опция, которая давно доступна в большинстве стран мира, развивающих туристическую отрасль, – Lviv City Card. С ней вы получаете максимум комфорта, ведь бесплатно или со скидками можете посещать большинство музеев, галерей, кафе и пабов, пользоваться транспортом в течение выбранного периода.

Как бы странно это ни звучало, но в чем-то пандемия пошла Львову на пользу – с лета 2021 город заполонили туристы из арабских стран, в основном это Саудовская Аравия. Этому способствовали несколько фактов: закрытая Европа, жаркое лето и низкие цены для них в Украине, да и вообще, новая туристическая локация, которая находится в Европе, но вместе с тем – малоизучена.

По информации Управления туризма Львовского горсовета, такое количество арабских туристов – это как подарок после затяжных локдаунов. Хотя во время пандемии гостиницы в области работали, так как придерживались разработанных протоколов. На сегодня туристической отрасли еще не удалось выйти на докарантинный уровень по количеству гостей.

Основные локации, где останавливаются арабские гости – Киев и Львов. И опять же, как бы ни хейтили в соцсетях, что "не прикладывайте силы, туристы завтра поедут", Львов снова впереди всех в Украине – в туристических пунктах уже можно встретить вывески, рекламу, предложения арабском. Кому-то смешно? А львовяне работают в правильном русле и стремятся сделать пребывание иностранных гостей комфортным, более того, с прицелом на их возвращение или хотя бы положительную рекламу для друзей.

Конечно, минусы тоже есть. Если молодежь в кафе, гостиницах, на туристических аттракциях еще общается на английском, то старшее поколение, которое также широко представлено в сфере туризма, иностранный язык не понимает и желания что-то менять не имеет.

Галина Гринник, и.о. начальника Управления туризма Львовского городского совета уверена, что популяризации региона способствовала удачно проведенная рекламная кампания региона. Ведь туроператоров арабских стран познакомили с нашими компаниями и показали им интересные и привлекательные туристические локации, провели знакомство с гостиницами. В промо-роликах об Украине жителям Саудовской Аравии рекламируют нашу культуру, которая совершенно отлична от их, наши музеи, особенно под открытым небом, и религиозные памятники. Также для них акцентировали на нашей погоде и комфортной температуре +26 градусов.

Кроме того, бизнес успешно приспособился к новым карантинных требований. Галина Гринник в комментарии OBOZREVATEL добавляет, что идя по улицам города, она везде замечает надписи о предложениях, скидках на арабском, в учреждениях, на рынках, на фестивалях много иностранных туристов. Кроме того, они очень любят наши вышиванки, которые чем-то похожи на их национальную одежду. И что самое приятное, они рекомендуют Украину своим друзьям и соотечественникам по возвращении домой.

Среди иностранных туристов 30% посетителей региона составляют поляки. Как сообщили нам в Управлении туризма Львовского городского совета, путешественники из соседней страны – это те, которые возвращаются постоянно и давно облюбовали украинский город.

Что радует – постоянное расширение списка туристических объектов, начиная от музеев, маршрутов, мастерских, новых тематических кофеен и гастрономических точек.

Чтобы разнообразить свое пребывание во Львове, стоит посетить мастер-классы. Среди них – производство свечей самостоятельно. Одна из самых известных локаций – Львовская свечная мануфактура, мастера которой установили всеукраинский рекорд, изготовив самую большую восковую свечу на заказ греко-католической церкви. Здесь не только можно приобрести сувениры на любой вкус и запах, но и самостоятельно принять участие в их изготовлении.

Местное пиво во Львове – обязательное для употребления, как и кофе. И это не просто современная легенда, ведь хмельной напиток здесь варили монахи, начиная еще с 1715 года. Также существует много свидетельств и доказательств, как пиво продавали за границу, а местный завод работал на полную в Советском Союзе. Сейчас в городе множество пабов, где можно попробовать крафтовое пиво, а также посетить музеи известных уже брендов – Львовское, Роберт Домс и т.д., конечно, с обязательной дегустацией различных видов напитка. В музее "Львивьярня" можно познакомиться с подробной историей города, в частности, со сферой производства пива с давних времен и до современности.

Во Львове за пивом далеко ходить не нужно – в самом центре на площади рынок есть заведение "Театр пива". Это относительно новая локация от сети Fest! Lviv и здесь вам предложат не только множество вариантов напитка, шикарное выступление местной музыкальной группы, но и удивят блюдами. Рекомендуем попробовать "когти медведя".

В завершении обзора локаций хотим посоветовать для посещения мемориал Небесной Сотни. Совсем недалеко от шумного центра города по проекту молодых архитекторов построили памятник погибшим на Майдане Независимости во время Революции Достоинства. Максимум пространства, минимум шума, фото героев и вечность, которая осталась им, и память, которую должны сохранить мы.