Где смогут отдохнуть украинцы летом 2021 года: рейтинг стран и условия

Весь мир изрядно подустал от пандемии коронавируса. Люди мечтают вернуться к докарантинному образу жизни и пуститься в путешествия. О том, куда отправиться на отдых в 2021 году, не думал разве что ленивый. Некоторые же пошли дальше и уже вовсю рассматривают открытые направления.

По последним данным туроператоров, украинские туристы устремили взгляд в сторону наиболее стабильных и безопасных стран, которые вряд ли устроят сюрприз путешественникам. OBOZREVATEL решил разобраться, куда смогут полететь украинцы и оценил шансы на отдых летом в трендовых странах. О том, чего ждать, нам рассказал председатель всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Перед тем, как планировать отпуск за границей, нужно ознакомиться с интерактивной картой Министерства иностранных дел, на которой указано, разрешается ли въезд в соответствующую страну гражданам Украины. Также надо узнать, какие дополнительные документы и справки необходимо предоставить для перелета в другое государство.

Турция

Эта страна останется самым популярным направлением среди украинцев. Уже второй год подряд на Турцию большой спрос среди отдыхающих, поэтому туроператоры рекомендуют заранее бронировать отель.

По информации Министерства иностранных дел Украины, въезд в Турцию авиационным и морским путем, а также по суше возможен при условии предоставления справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не более чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до 6 лет представлять документ об отрицательном результате не нужно.

Цена за 7 дней на двоих в Турцию по раннему бронированию стартует от 450$.

Шансы на летний отпуск в Турции: 5/5

Египет

Самым безопасным в период пандемии коронавируса и не менее популярным направлением среди туристов летом станет Египет. Отдых в этой стране выбился в тренды не только среди молодежи и больших компаний, но и семей с детьми. При условии раннего бронирования туристам часто предлагают оплатить 30% от стоимости путевок, а остальную сумму уже непосредственно перед вылетом в страну.

Путешественникам, которые хотят приехать в Египет (кроме детей до 6 лет) необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более, чем за 72 часа до вылета.

Цена за 7 дней на двоих в Египет по раннему бронированию начинается от 580$.

"Турция и Египет не планируют пока никаких нововведений касательно туризма в период пандемии коронавируса. Эти страны сейчас работают в режиме раннего бронирования, поскольку туда большой спрос туристов, в частности из Украины тоже", – прокомментировал глава всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Шансы на летний отпуск в Египте: 5/5

Иордания

Эта страна также попадет в топ-список курортов, куда можно поехать летом в путешествие. Туристов Иордания привлекает не только хорошей погодой, но и возможностью за короткий срок объехать всю страну и, конечно же, понежиться на солнце и искупаться в Красном и Мертвом морях.

Для въезда в Иорданию всем пассажирам необходимо получить отрицательный результат ПЦР на COVID-19 не более чем за 72 часа до прибытия и пройти второй тест ПЦР после прибытия в аэропорт. Цена теста в Иордании – 40$.

Цена поездки на 7 дней на двоих в Иорданию по раннему бронированию стартует от 1000$.

Шансы на летний отпуск в Иордании: 3/5

"В прошлом году популярны среди украинцев были такие страны как Турция, Египет и Иордания. Кстати с мая 2021 года Иордания открывает перелеты в их государство. А вот Мальдивы и Доминикана – страны не для туристов со средним уровнем дохода, поэтому туда нет такого большого спроса", – заявил президент "Гамалии" Голубаха.

ОАЭ

Самым популярным направлением летом 2021 станет город и эмират на побережье – Дубай. Туристы ценят это государство за необычные ландшафты, футуристическую архитектуру, роскошные песчаные пляжи и огромные торговые центры.

Для въезда в страну потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Дети до 12 лет освобождены от тестирования. В аэропорту ОАЭ взрослым делают еще один тест (бесплатно).

Цена за 7 дней на двоих в Дубае по раннему бронированию стартует от 790$.

Шансы на летний отпуск в Дубае: 4/5

Кипр

Идеальным пляжным и курортным местом среди путешественников летом станет остров Кипр благодаря не только дешевым путевкам, но и благоприятному климату.

Туристам, которые хотят отдохнуть на Кипре, следует сдать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до вылета, а затем еще один тест, после прилета. Оба теста оплачиваются за счет туриста.

Цена за 7 дней на двоих на Кипр по раннему бронированию стартует от 790$.

Шансы на летний отпуск на Кипре: 3/5

Мальдивы

Отдохнуть летом туристы из Украины смогут и на Мальдивах. Из года в год эти острова привлекают тех, кто давно мечтает о незабываемом и комфортном отдыхе. Такой вариант подойдет туристам, которые хотят уединиться с природой и насладиться белоснежными пляжами, лагунами, коралловыми островами и лазурной водой.

Всем путешественникам старше 1 года для отдыха на Мальдивских островах необходимо предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19 на английском языке, который должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до пересечения границы.

Цена за 7 дней на двоих на Мальдивах по раннему бронированию начинается от 2200$.

Шансы на летний отпуск на Мальдивах: 3/5

Доминиканская Республика

Понежиться на пляже и посетить интересные места украинцы смогут и в Доминиканской Республике.

Это государство привлекает множество туристов из-за того, что ПЦР-тесты перед отпуском сдавать не нужно. Также в курортной стране туристы не проходят самоизоляцию. А вот пассажирам нужно заполнить электронную миграционную карту.

Цена за 7 дней на двоих в Доминикану по раннему бронированию стартует от 3000$.

Шансы на летний отпуск в Доминикане: 3/5

Европа

Пока что для украинцев открыты такие страны для въезда (на разных условиях – тестирование, карантин, виза, без дополнительных условий): Албания, Болгария, Великобритания, Ирландия, Северная Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория. Однако на лето 2021-го туроператоры не рекомендуют бронировать заранее путевки в Европу из-за нестабильного прогноза – будут ли открыты граница той или иной страны, не введут ли карантин или другие меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

"С Европой в плане туризма пока картина неясная. Рекомендуют не планировать заранее поездки туда, поскольку из-за пандемии коронавируса может все еще несколько раз поменяться. Над Европой в качестве места туризма и отдыха сейчас висит огромный вопросительный знак", – признался Игорь Голубаха.

Шансы на летний отпуск: 1/5

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