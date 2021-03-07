Куда поехать весной за границу: открытые для Украины страны и актуальные цены

После снежной и холодной зимы многим уже не терпится понежиться на солнышке и искупаться в море. Отпуск весной имеет свои плюсы: солнце еще не такое жгучее, туристов не много, да к тому же и цена существенно ниже, чем летом.

Если вы планируете отправиться на отдых в марте, апреле или мае 2021 года, необходимо знать, куда можно полететь и какие страны сейчас принимают украинцев. Об условиях въезда и разницу в ценах рассказала директор турагенства Анна Шаповалова.

"В Турцию, Египет, Албанию, Черногорию, Хорватию и Болгарию можно въехать со справкой об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более 72 часов до вылета. Теперь этот способ пересечения границ стал очень доступен (можно сдать в разных лабораториях, цена варьируется от 700 до 800 грн)", – отметила турагент.

Турция

Весной Турция порадует туристов не только своим палящим солнышком и теплым морем, но и дешевыми билетами и, конечно же, меньшим количеством отдыхающих, чем в разгар сезона. Прежде чем планировать отпуск, следует посмотреть, какая погода будет на вашем курорте.

Ранняя весна мало чем отличается от зимнего сезона. Так, в марте-апреле медиальная дневная температура не превышает +18 градусов. Температура воды в море в среднем составляет +15...+18 градусов.

В мае начинается пляжный сезон в Турции. К примеру, в Анталии и Кемере воздух прогреется до +25, а вода – до +22 градусов.

Цены: за 7 ночей в пятизвездочном отеле можно заплатить 12 200 грн (и больше) за двоих с перелетом и питанием все включено.

"Весной и летом будет пользоваться большим спросом Турция, поскольку там очень разнообразная отельная база, которая покроет потребности разных категорий туристов. К тому же есть вылеты из разных городов Украины, начиная с середины апреля. А главное, Турция – идеальное сочетания цена/качество", – отметила туроператор.

Египет

Уже несколько сезонов подряд Египет становится одним из топовых направлений, куда полететь на отдых. Весной эта страна также будет принимать туристов и манить их своим теплым воздухом и морем.

Погода: температура воздуха на северных курортах, например, в Шарм-эль-Шейхе, Табе, Дахабе достигает в марте-апреле +25 градусов. В начале сезона температура воды составит около +24 градусов. А вот в Хургаде, Эль-Гуне и Сафаге гораздо прохладнее в марте-апреле – ночью здесь около +13 градусов, днем около +24, температура воды в среднем +21 градус.

Конец сезона считается одним из самых комфортных месяцев для отдыха в Египте. Так, дневная температура в мае достигает отметки в +30 градусов, а температура воды +26.

Цены: за 7 дней и ночей 5* обойдется с человека от 11 800 грн с питанием все включено.

Албания

Отдохнуть весной и насладиться курортами без туристов можно будет в Албании. Однако следует знать, что в этой стране ранняя весна мало чем отличается от погоды в Украине, а вот в конце сезона курорты порадуют туристов солнечными днями и теплым, манящим морем.

Погода: на самых популярных курортах Албании (Берат, Дуррес, Тирана, Влера) температура воздуха в марте-апреле будет +16. Море успевает прогреться днем до +15 градусов.

В мае средняя дневная температура воздуха по всей территории Албании составляет +23 градуса. Температура воды у побережья достигает +19.

Цены: 7 дней и ночей в Албании 4* будут стоить от 16 700 грн за двоих с завтраком.

Болгария

Встретить весну туроператоры предлагают украинцам и в Болгарии. Поскольку в марте-апреле пляжный сезон будет еще закрыт, можно прогуляться по городам этой страны, посмотреть достопримечательности и окунуться в историю.

Погода: в марте и апреле Болгария не порадует туристов теплой водой и палящим солнцем. Так, средняя дневная температура воздуха ранней весной составляет +9...+16 градусов.

В конце весны отдыхающие уже смогут порадоваться теплыми днями: воздух прогревается до +25, а температура воды у побережья достигает +18 градусов.

Цены: за 7 дней и ночей в отеле 3* цены стартуют от 9 тысяч грн за двоих, с учетом завтраков и трансфера автобусом из Киева.

Черногория

Отправиться в путешествие за границу можно и в Черногорию. Ранняя весна в этой стране – идеальное время для посещения достопримечательностей и пеших прогулок по набережным Будвы, Тивата, Бечичи.

Погода: насладиться не только пейзажами и теплым солнышком в марте-апреле можно в Будве, Тивате, Подгорице, где столбик термометра достигает максимум + 22 градусов. А вот температура воды в море пока что будет прохладной, +16.

В мае туристы могут смело отправляться на пляж и принимать солнечные ванны, поскольку температура воздуха на курортах достигнет отметки +25. Вода в море также потеплеет и будет колебаться от +20 до +22 градусов.

Цены: за 7 дней и ночей стартуют от 10 тысяч грн с человека за апартаменты эконом без питания.

Хорватия

Курорты Хорватии манят туристов не только пляжами, но и живописными ландшафтами, разнообразием направлений для экскурсий и походов. В конце весны отдыхающие смогут поплавать в море и насладиться теплыми солнечными лучами.

Погода: максимальная температура в марте-апреле будет в городах Сплит и Дубровник – там столбик термометра покажет +17 градусов. А вот температура воды в начале весны не порадует – она будет держаться на отметке +14 градусов.

Ближе к концу весны воздух днем прогреется на курортах до +25 градусов. Температура воды в мае составляет +20 градусов.

Цены: за 7 дней и ночей 4* – от 50 тысяч с учетом перелетов и завтраков.

Также Шаповалова рассказала, что на зарубежных курортах уровень дезинфекции намного выше, чем на курортах Украины.

"К тому же, по стоимости, если взять одинаковый уровень отдыха, то Турция/Египет будет значительно выгоднее. Помимо этого, погода в Украине менее предсказуемая. У нас могут быть дожди, холодное море, медузы, водоросли. Нельзя заранее предвидеть, но это может испортить отдых", – подытожила эксперт.

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