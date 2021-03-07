Куда поехать весной за границу: открытые для Украины страны и актуальные цены

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Куда поехать весной за границу: открытые для Украины страны и актуальные цены

После снежной и холодной зимы многим уже не терпится понежиться на солнышке и искупаться в море. Отпуск весной имеет свои плюсы: солнце еще не такое жгучее, туристов не много, да к тому же и цена существенно ниже, чем летом.

Если вы планируете отправиться на отдых в марте, апреле или мае 2021 года, необходимо знать, куда можно полететь и какие страны сейчас принимают украинцев. Об условиях въезда и разницу в ценах рассказала директор турагенства Анна Шаповалова.

"В Турцию, Египет, Албанию, Черногорию, Хорватию и Болгарию можно въехать со справкой об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более 72 часов до вылета. Теперь этот способ пересечения границ стал очень доступен (можно сдать в разных лабораториях, цена варьируется от 700 до 800 грн)", – отметила турагент.

  • Турция

Весной Турция порадует туристов не только своим палящим солнышком и теплым морем, но и дешевыми билетами и, конечно же, меньшим количеством отдыхающих, чем в разгар сезона. Прежде чем планировать отпуск, следует посмотреть, какая погода будет на вашем курорте.

Ранняя весна мало чем отличается от зимнего сезона. Так, в марте-апреле медиальная дневная температура не превышает +18 градусов. Температура воды в море в среднем составляет +15...+18 градусов.

В мае начинается пляжный сезон в Турции. К примеру, в Анталии и Кемере воздух прогреется до +25, а вода – до +22 градусов.

Цены: за 7 ночей в пятизвездочном отеле можно заплатить 12 200 грн (и больше) за двоих с перелетом и питанием все включено.

"Весной и летом будет пользоваться большим спросом Турция, поскольку там очень разнообразная отельная база, которая покроет потребности разных категорий туристов. К тому же есть вылеты из разных городов Украины, начиная с середины апреля. А главное, Турция – идеальное сочетания цена/качество", – отметила туроператор.

Турция – идеальное сочетание цена/качество

  • Египет

Уже несколько сезонов подряд Египет становится одним из топовых направлений, куда полететь на отдых. Весной эта страна также будет принимать туристов и манить их своим теплым воздухом и морем.

Погода: температура воздуха на северных курортах, например, в Шарм-эль-Шейхе, Табе, Дахабе достигает в марте-апреле +25 градусов. В начале сезона температура воды составит около +24 градусов. А вот в Хургаде, Эль-Гуне и Сафаге гораздо прохладнее в марте-апреле – ночью здесь около +13 градусов, днем около +24, температура воды в среднем +21 градус.

Конец сезона считается одним из самых комфортных месяцев для отдыха в Египте. Так, дневная температура в мае достигает отметки в +30 градусов, а температура воды +26.

Цены: за 7 дней и ночей 5* обойдется с человека от 11 800 грн с питанием все включено.

Египет вновь стал одним из топовых направлений для отдыха

  • Албания

Отдохнуть весной и насладиться курортами без туристов можно будет в Албании. Однако следует знать, что в этой стране ранняя весна мало чем отличается от погоды в Украине, а вот в конце сезона курорты порадуют туристов солнечными днями и теплым, манящим морем.

Погода: на самых популярных курортах Албании (Берат, Дуррес, Тирана, Влера) температура воздуха в марте-апреле будет +16. Море успевает прогреться днем до +15 градусов.

В мае средняя дневная температура воздуха по всей территории Албании составляет +23 градуса. Температура воды у побережья достигает +19.

Цены: 7 дней и ночей в Албании 4* будут стоить от 16 700 грн за двоих с завтраком.

В конце сезона курорты Албании порадуют туристов солнечными днями

  • Болгария

Встретить весну туроператоры предлагают украинцам и в Болгарии. Поскольку в марте-апреле пляжный сезон будет еще закрыт, можно прогуляться по городам этой страны, посмотреть достопримечательности и окунуться в историю.

Погода: в марте и апреле Болгария не порадует туристов теплой водой и палящим солнцем. Так, средняя дневная температура воздуха ранней весной составляет +9...+16 градусов.

В конце весны отдыхающие уже смогут порадоваться теплыми днями: воздух прогревается до +25, а температура воды у побережья достигает +18 градусов.

Цены: за 7 дней и ночей в отеле 3* цены стартуют от 9 тысяч грн за двоих, с учетом завтраков и трансфера автобусом из Киева.

В марте-апреле пляжный сезон в Болгарии будет еще закрыт, можно прогуляться по городам

  • Черногория

Отправиться в путешествие за границу можно и в Черногорию. Ранняя весна в этой стране – идеальное время для посещения достопримечательностей и пеших прогулок по набережным Будвы, Тивата, Бечичи.

Погода: насладиться не только пейзажами и теплым солнышком в марте-апреле можно в Будве, Тивате, Подгорице, где столбик термометра достигает максимум + 22 градусов. А вот температура воды в море пока что будет прохладной, +16.

В мае туристы могут смело отправляться на пляж и принимать солнечные ванны, поскольку температура воздуха на курортах достигнет отметки +25. Вода в море также потеплеет и будет колебаться от +20 до +22 градусов.

Цены: за 7 дней и ночей стартуют от 10 тысяч грн с человека за апартаменты эконом без питания.

Ранняя весна в Черногории – идеальное время для посещения достопримечательностей и пеших прогулок

  • Хорватия

Курорты Хорватии манят туристов не только пляжами, но и живописными ландшафтами, разнообразием направлений для экскурсий и походов. В конце весны отдыхающие смогут поплавать в море и насладиться теплыми солнечными лучами.

Погода: максимальная температура в марте-апреле будет в городах Сплит и Дубровник – там столбик термометра покажет +17 градусов. А вот температура воды в начале весны не порадует – она будет держаться на отметке +14 градусов.

Ближе к концу весны воздух днем прогреется на курортах до +25 градусов. Температура воды в мае составляет +20 градусов.

Цены: за 7 дней и ночей 4* – от 50 тысяч с учетом перелетов и завтраков.

В конце весны отдыхающие в Хорватии смогут поплавать в море и насладиться теплыми солнечными лучами.

Также Шаповалова рассказала, что на зарубежных курортах уровень дезинфекции намного выше, чем на курортах Украины.

"К тому же, по стоимости, если взять одинаковый уровень отдыха, то Турция/Египет будет значительно выгоднее. Помимо этого, погода в Украине менее предсказуемая. У нас могут быть дожди, холодное море, медузы, водоросли. Нельзя заранее предвидеть, но это может испортить отдых", – подытожила эксперт.

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