Куда поехать из Киева на 1 день: 5 интересных локаций

Иногда так хочется вырваться из шумной столицы и поехать куда глаза глядят. А почему только мечтать об этом, если можно собраться всей семьей и рвануть за пределы Киева. А здесь есть на что посмотреть.

Видео дня

Семейный экопарк Ясногородка

Большинство людей знают его из-за огромной страусиной фермы, где собраны практически все виды этих птиц. Но это еще не все, что есть на территории невероятного эко-комплекса, который может похвастаться развлечениями как для детей, так и для взрослых.

Начнем с тех же страусов, которые и принесли славу этому месту. Здесь есть как большие, так и маленькие птицы. Их можно даже покормить. Но следует быть осторожными, ведь хорошими манерами птички не отличаются.

Далее следует пройти в контактный зоопарк, где вы увидите 40 видов животных: от маленьких утят до роскошных верблюдов. Практически ко всем жителям фермы можно близко подходить, фотографировать и кормить их.

После этого уже следует перейти и к более динамичным развлечениям. Для малышей здесь вы найдете целый парк развлечений с разнообразными качелями. Взрослым понравится гриль-парк и ресторан. Кстати, здесь можно заказать омлет из страусиного яйца.

Межигорье

Знаменитая резиденция Виктора Януковича, давно превратившаяся в Музей коррупции. Однако история этого места началась задолго до того, как его практически присвоил бывший президент.

Первые упоминания о Межигорье датируются XII веком. На этом месте был построен Свято-Преображенский монастырь. В 1935 г. здесь основали резиденцию для представителей власти.

Янукович же сюда въехал в 2002 году, задолго до того, как возглавил государство. Он с размахом отнесся к обустройству территории, построив здесь гостевые дома, яхт-клуб, так называемый "дом Путина", клубный дом, дебаркадер, спорткомплекс, гольф-клуб, спа-центр, автостоянку, кинологический центр, зоопарк и даже собственный парк с искусственными озерами.

О ремонте основного помещения и говорить не будем. Вы точно слышали о золотых унитазах и невероятном количестве антиквариата.

К счастью, с 2014 года резиденция открыта для посетителей. Здесь можно гулять часами или же заказать экскурсию. Чтобы успеть все осмотреть за один день, арендуйте велосипеды или электрокар. Размеры территории вас точно поразят.

Этнографический комплекс "Украинская деревня"

Еще одно интересное, но малоизвестное место под Киевом. Этнографический комплекс находится всего в 15 километрах от столицы по Житомирской трассе в селе Бузова.

На территории "Украинской деревни" вы найдете много занятий для себя. Здесь можно посетить музей или храм, прогуляться по зоопарку, устроить пикник возле одного из домиков, отдохнуть в сауне или арендовать номер в этно-отеле. Кстати, последний состоит из 5 хижин, привезенных из Полесья. Несмотря на то, что все здесь сделано под старину, в номерах есть все удобства: кондиционер, душ, плазменный телевизор. И рядом с этими вещами – глиняная печь, иконы, старинная посуда и красивые вышитые полотенца.

С детьми сюда тоже можно приехать, ведь для них тоже найдутся развлечения. В выходные дни на территории комплекса проводятся различные мастер-классы, квесты и соревнования. Кроме того, можно посетить зоопарк, где проживают олени, ослы и даже поросята.

Село Ковалевка

Погрузиться в атмосферу Швейцарии можно в селе Ковалевка, расположенном в 65 километрах от Киева. Этот населенный пункт мог ничем не отличаться от других, однако не сложилось. Местная архитектура поражает туристов. Маленькие домики будто сошли с открыток, такая здесь красота.

Основная гордость местных жителей – цветочные часы. Кстати, их называют "часами вечности". Возле них постоянно кто-то фотографируется.

Есть здесь и очень современные постройки. В частности, вы собственными глазами должны увидеть гимназию, оздоровительный комплекс и дом культуры. Если же вы планируете остаться в "украинской Швейцарии" на ночь, выберите одну из гостиниц. Их здесь не очень много, но место всегда найдется.

Парк дикой природы "Беремицкое"

Недалеко от Киева находится необычный парк, в котором воссоздана природная среда обитания диких животных лесостепных и степных зон Черниговщины. Это совсем не похоже ни на что. Большая территория, иссеченная экологическими тропами, вокруг – зайцы, лошади, олени… И все это всего в нескольких километрах от Киева.

Парк был открыт в 2017 году. С тех пор он значительно разросся. Теперь на его территории можно увидеть коттеджные дома, хозяйственные угодья, конюшни и, конечно же, самую экозону, где проживают животные.

Чтобы увидеть всю красоту парка, вам нужно отправиться в экскурсию по одной из тропинок. По дороге вы увидите глубокие овраги, славянское капище и скифский курган. Также у вас будет возможность пройтись по подвесному мостику, который очень нравится детям.

Это далеко не полный список интересных локаций, находящихся неподалеку от Киева. Вы можете выбрать между десятками парков, эко-комплексов, озер, музеев и просто красивых мест.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где провести отпуск в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!