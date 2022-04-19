Как выглядит королевский люкс Hilton за $2600/ночь, где останавливались Меган Маркл и принц Гарри в Гааге. Фото

Стало известно, что британские герцоги Меган Маркл и принц Гарри во время спортивных соревнований для ветеранов боевых действий "Игры Непокоренных" остановились в королевском люксе Hilton в Гааге, Нидерланды. Одна ночь в роскошном номере обошлась паре в $2600.

Об этом сообщили журналисты The Sun, добавив, что персонал отеля поклялся хранить тайну о пребывании супругов в Hilton. Однако о приезде герцогов якобы знали заранее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В материале говорится, что Меган Маркл и принц Гарри прибыли в гостиницу накануне открытия "Игр Непокоренных" вместе со своим охранником, которого поселили возле них.

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Известно, что супруги сняли королевский номер люкс площадью 1500 кв. футов с кроватью размера "king-size", роскошным видом на город и приватной террасой.

Комната Royal Suite герцогов расположена на самом высоком этаже пятизвездочного отеля и оснащена двумя ванными комнатами и зоной для переговоров.

В номере, кроме удобной кровати, есть 37-дюймовый телевизор, шкаф для книг, кресла, подсветка на стенах, торшер и панорамные окна. Также, судя по фото на сайте Hilton, пара получила в свое распоряжение гигантский диван, большой стол и просторную ванную.

Интерьер выполнен в лаконичных бежево-оранжевых тонах. На окнах можно увидеть плотные шторы, а на полу – мягкие коврики. Пространство также забито качественной фурнитурой, вазами, цветами и книгами.

Сообщается, что пара, прячась от лишних глаз, попала в номер на частном лифте, который также является дополнительным элементом роскоши в Hilton.

Подобные меры безопасности понятны, ведь отель дислоцируется не в отдаленной части города, а в историческом центре и посольском квартале Гааги, всего в нескольких минутах от элитного торгового района.

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