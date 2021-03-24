Как в Египте не переплатить за любимые развлечения: подсказки местных

Отпуск в Египте уже много лет остается для украинцев самым бюджетным вариантом заграничного путешествия. В стране фараонов есть все, что нужно для пляжного отдыха: теплое море, коралловые рифы, белый песок и древние памятники архитектуры.

Многим не интересен ленивый отдых в отеле, а развлечения не всегда по карману. О том, как экономить в Египте, "О, Море" рассказала Ирина Горнева, которая больше полугода живет в Шарм-эль-Шейхе и испытала на себе все местные активности.

Квадроциклы

Квадроциклы – популярное развлечение для ценителей экстрима. Ирина Горнева

Сафари на квадроциклах – самое популярное развлечение среди туристов, но дешевле чем за 10 долларов (280 гривен) с человека на них покататься не получится. Чем больше вы готовы заплатить за катание и сервис, тем насыщеннее программу вам предложат. Купите шарф-арафатку примерно за 2 доллара (55 гривен) перед поездкой. Платок обязателен в пустыне, но турагент не выдает его бесплатно.

Ирина призывает не стесняться торговаться и спрашивать о цене поездки у нескольких гидов. Нужно узнать, за что придется доплачивать во время тура: верблюды, чай, ужин с бедуинами или огненное шоу.

Катание на верблюде

Катание на верблюде не имеет фиксированной цены. Ирина Горнева

Ходит миф, что сажают на верблюда бесплатно, а слезть можно только за деньги. Во время отдыха в Египте вам обязательно где-то предложат покататься на верблюде. Прежде чем оседлать животное, спросите поводыря о стоимости прогулки. Египтяне будут рады нескольким долларам – это зависит от вашей щедрости и платежеспособности.

Развлечения на воде

Подводный мир Египта богат на морских жителей. pexels.com

Водным развлечениям на побережье Красного моря следует уделить внимание. Покататься на банане стоит от 5 долларов (140 гривен) за человека. Также катания можно получить в подарок, если вы заказываете прогулку на катере.

Путешествие по рифу на лодке с прозрачным дном или на батискафе старайтесь выбирать самое дешевое, интересуясь у многих турагентов. Самая большая цена – 35 долларов (975 гривен) за одного человека. Вероятность встретиться с теми, кто купил такую же экскурсию в три раза дороже почти 100%.

Заповедник Рас-Мохаммед

Заповедник Рас-Моххамед демонстрирует флору и фауну Египта. Ирина Горнева

Стоит посетить заповедник Рас-Моххамед, вблизи Шарм-эль-Шейха. Автобусная поездка стоит от 20 долларов (560 гривен), а морская прогулка – от 30 долларов (835 гривен). Заповедник считается самым красивым местом на побережье Красного моря. Экскурсии могут включать погружение в двух местах и купание в озере желаний.

Ранее OBOZREVATEL писал: