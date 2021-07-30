Дороги плавились, с гор на пляжи повалил дым: украинцы рассказали об отдыхе в Турции во время пожаров

Турцию накрыли лесные пожары, огонь уже добрался до курортных городов в районах Мармариса, Сиде, Анталии, Бодрума. Турецкие власти начали эвакуировать гостей некоторых отелей, к которым огонь подобрался слишком близко. Остальным туристам в зоне пожаров советуют не покидать номера и закрыть окна, чтобы не дышать гарью.

Однако работники туристического бизнеса говорят, что от поездок никто пока не отказывается. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас туристы массово выкладывают в соцсети фото и видео горящих гор вокруг пляжей и отелей. Огонь подобрался к известным и любимым местам отдыха украинцев в Мармарисе, Сиде, Анталии, Бодруме, Мугле.

29 июля огонь вплотную подошел к двум 5-звездочным отелям в районе Милас. Туристов временно эвакуировали на пляжи, пока спасатели локализировали огонь.

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Но в данное время больше всего страдает Мармарис. Если в населенных пункта вокруг него ситуация более спокойная, то в самом городе туристов уже переселяют в другие гостиницы.

"Жуткое зрелище из нашего окна, надеюсь, огонь потушат как можно скорее. Огонь беспощаден, страшно подумать сколько жизней он забрал", – пишет Татьяна, которая сейчас отдыхает в отеле в районе Мугле.

Украинка Олеся Павлинская только что с семьей вернулась из отеля в Ичмелере, который находится районе Мармариса. Женщина рассказала, как они провели последний день отпуска 29 июля. Выезжать им нужно было вечером, однако уже днем этот район охватил дым.

"После обеда с гор начал валить дым, дети говорят, что даже пепел сыпался. Туристы бросились все это снимать на фото и видео. Пролетали вертолеты, которые тушили пожар с воздуха. Все вроде бы утихло, но вскоре пламя появилось с другой стороны. От огня начала плавиться дорога, которая ведет к Мармарису, по ней вечером мы должны были ехать в аэропорт. Гид нам сказал, что придется ехать объездной дорогой. Муж даже хотел остаться, считал, что чем ехать в сторону пожара, лучше тут переждать.

Гид сказал нам, что нас повезут на катере по морю до Мармариса. Вокруг некоторые туристы уже начали паниковать и просить его, чтобы он и их забрал. Спокойными оставались только сами турки, они сидят в кафе и не беспокоятся. Не знаю почему, может, привыкли. Нас повезли к причалу, все вокруг было оцеплено полицией, но нас пропустили. Уже в Мармарисе нас забрал бус и доставил в аэропорт. Кстати, в самом аэропорту тоже все спокойно. И наш самолет даже вылетел на 10 минут раньше, потому что это был, пожалуй, единственный случай, когда никто из туристов не опоздал на посадку", – говорит Алеся.

Накануне перед выездом, по словам Алеси, в отеле отключили свет, вероятно, в целях безопасности. Пропал интернет и роуминг на какое-то время.

Журналистка Влада Грубич сейчас также отдыхает в Турции. Она находится в отеле примерно в 20 км от Мармариса.

"Как раз между нашим отелем и Мармарисом горит деревня и лес. Мы уже второй день наблюдаем густой дым. Вертолеты для тушения пожара набирают воду прямо из моря. Ночью из окна видны горы красным силуэтом. Даже сейчас иногда видим языки пламени. Но нам повезло, все-таки мы находимся в стороне от пожара, на пляже все купаются, загорают, и все это происходит на фоне клубов дыма. Как раз в наш отель эвакуировали людей из Мармариса. Там сейчас в половине отелей нет даже света.

Конечно, полностью отдохнуть не получается, все равно ты в напряжении, да и из-за дыма не очень комфортно. Этой ночью мы почти не спали, потому что из окна виден пожар. Но никто не паникует, скорее, я бы сказала, что у людей шок. Ведь такое не каждый день увидишь", – говорит Влада.

Хотя сами турагенты говорят, что никто из украинцев от отдыха в Турции не отказывается.

"Есть определенная категория людей, которые в любой подобной ситуации звонят и спрашивают: а туры подешевеют, есть горящие путевки? На самом деле это не та ситуация, когда люди отказываются от поездок. Те, кто уже забронировал, поедут в любом случае. Те, кто собирался, могут пару дней повременить и понаблюдать за ситуацией. Немного не повезло тем, кто в это время оказался там на месте. Некоторые отели там все-таки эвакуировали, переселяли. Но это длилось совсем недолго. Уже сегодня, 30 июля, туристы присылают видео из Мармариса, там все спокойно", – говорит генеральный директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Местные жители страдают от пожаров, которые уничтожают не только села, но и частично задевают города. Так, серьезно пострадал 180-тысячный Манавгат, который расположен недалеко от Сиде. Этот город хоть и не курортный, но там есть исторические памятники, а также туристы любят приезжать туда за покупками в торговые центры и магазины.

Некоторые люди потеряли свои дома, огонь погубил также домашних животных. В местной прессе появляются фото плачущих людей, которым некуда идти.

Но в том районе также поймали двух молодых людей. Их приняли за террористов, которые приехали поджигать леса. Задержанных передали полиции, но при этом их били и чуть не закидали камнями. Отец одного из парней выложил видеообращение, в котором пояснил, что ребята прибыли туда помогать бороться с огнем.

В то же время в СМИ продолжают появляться видео, на которых видно, как неизвестные лица поджигают леса. Сообщают в прессе также о мотоциклистах, которые кидают бутылки с зажигательной смесью.

В подтверждение версии о поджогах обращают внимание на то, что пожары возникают в разных местах Турции.