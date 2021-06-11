Холодная вода и "заоблачные" цены: курортная Кирилловка неприятно удивила туристов. Видео

Курортный поселок Кирилловка расположен на берегу Азовского моря в Запорожской области. Приморские города ведут борьбу за каждого отдыхающего, ведь спрос на отдых среди украинцев значительно снизился.

В начале июня многих разочаровали погодные условия, завышенные цены на еду в ресторанах и проживание. К тому же в Кирилловке увеличили курортный сбор до 7 гривен 20 копеек с человека за сутки. Местный сельский совет сообщил, что за неуплату для туристов предусмотрен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов. OBOZREVATEL собрал видео путешественников из известного Азовского курорта.

Утром пляж на Федотовой косе обычно посещают много туристов. Однако, температура воды в 9 утра чуть выше +17 градусов.

Видео дня

В Кирилловке в июне температура воздуха не поднимется выше +23 градусов. Получить золотистый загар не получится, ведь на пляжах ветрено и облачно. Многим туристам нравится комфортная и не жаркая погода весь день. "Для тех кто едет на море подышать целебным воздухом, июньский отдых – лучший вариант", – об этом рассказала на своем YouTube-канале Татьяна Life Vlog.

После полудня смелые туристы все же решаются искупаться в море. В теплый и солнечный день температура воды прогревается до +21 градуса. Правда, почти каждый в Кирилловке идет кратковременный дождь с грозой. Отдыхающие находят выход: гуляют по рынку, посещают дельфинарий, луна-парк, ночные клубы и дискотеки.

Каждому по душе разный отдых: кто-то наслаждается морским бризом и гуляет по набережным, а кому-то хотелось бы жаркого солнца, теплого моря и золотого загара. Цены на апартаменты, еду и развлечения в Кирилловке завышены – об этом пишут путешественники.

Ранее OBOZREVATEL показывал: