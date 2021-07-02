Две тысячи долларов и никакого сервиса: отдых в Коблево раскритиковали в сети. Фото и видео

Одессит Сергей Кравец раскритиковал отдых на популярных украинских курортах. Он удивился, что наши туристы готовы потратить "кучу денег", чтобы добраться туда, и не обращают внимания на отсутствие нормального сервиса, инфраструктуры и "теплого моря". Кроме этого, он пересказал историю, услышанную от своих друзей из Киева, отдохнувших на курорте Коблево (Николаевская область).

По словам Сергея, они были на курорте неделю и потратили на дорогу, отель и еду около 1700 долларов. Подробно обо всем он написал на своей странице в Facebook. "За эти деньги их бы доставили самолетом в Анталию и обратно, удобным автобусом отвезли бы в отель, с утра и до вечера кормили, а ребенка развлекали. И это стоило бы не больше 1500 долларов", – отмечает Кравец.

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Он также добавил, что гордится своим родным регионом – Одессой, но сервиса там нет. "Одесса живет с тех, кто от своего невежества еще не был заграницей и не знает, что обычный анталийский отель в четыре звезды выигрывает в разы у самых "крутых" отелей одесской области", – уверен мужчина.

О чистоте моря, пляжах, развлечениях и ценах в Коблево на видео рассказала и украинская блогерша по имени Анюта. Женщина вместе с семьей провела на курорте выходные и поделилась своими впечатлениями.

"Водичка уже теплая, прозрачная – так пахнет морем. Красота! Хотя здесь везде водоросли, – рассказывает блогерша за кадром. – Народ уже подтягивается. После обеда будет побольше отдыхающих".

Что касается питания: бургер стоит 70 грн, шаурма – 80 грн, хот-дог – 55-60 грн, пицца "Маргарита" 300 г – 55 грн.

Анюта подметила, что многие туристы живут на берегу моря в палатках. Судя по номерным знакам, сюда приезжают люди с самых разных уголков Украины. Их развлекают колоритные темнокожие парни: с ребятами можно сфотографироваться за деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе за последние несколько недель Черное море приобрело зеленый цвет из-за сезона цветения сине-зеленых водорослей. На данный момент вода имеет едкий запах, а туристы боятся купаться.

Кроме этого, популярный тревел-блогер Евгений Панюта рассказал об особенностях отдыха в Геническе (Херсонская область) на Азовском море. Он выяснил, насколько чистое море на курорте, а также сделал короткий обзор цен на питание.

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