Дельфины развлекают рыбаков, а пляжи пустуют: погода испортила отдых туристам в Украине. Фото и видео

В Украине есть много мест для отдыха на Черном и Азовском морях, но лето 2021 не радует туристов солнечной погодой. Пляжи, которые ранее в это время были переполнены людьми, сейчас полупустые.

Некоторые украинцы все же отправились на море и поделились впечатлениями. OBOZREVATEL собрал фото и видео из украинских морских курортов.

Одесса – самый известный город для летнего отдыха в Украине. Местные рыбаки во время рыбалки встретили стаю дельфинов, млекопитающие плыли вблизи лодки наперегонки. Редко кому везет увидеть морских жителей вживую.

Черное море в июне слишком холодное +17 градусов, такая температура приемлема только для непродолжительного погружения.

Видео дня

Море в начале июня кристально чистое. Турист Сергей Курило пишет, что погода в Одессе замечательная, но вода днем холодная до +18 градусов, в такой температуре купаются только закаленные пловцы.

Отдых в Одессе славится не только песчаным Черноморским побережьем, но и памятниками архитектуры, парками, ночными дискотеками и многими другими развлечениями. В июне из-за неблагоприятной погоды, туристы почти не отдыхают на море, а больше гуляют по городу.

На пляже "Ланжерон" в Одессе утром нет ни местных, ни отдыхающих.

Кирилловка – популярное место морского отдыха в Запорожской области. Температура воды в Азовском море + 21 градус, что является приемлемым для купания. Накануне даже дети плескались в море. Правда, погода может быть непредсказуемой, ожидаются грозы.

Туристов в начале июня на пляже Кирилловки очень мало. Отдыхающие публикуют видео, где курортный городок больше похож на необитаемый остров.

Счастливцево – поселок на побережье Азовского моря в Геническом районе. Погода в июне неблагоприятная, почти каждый вечер идет дождь, а температура воздуха прогревается до +23 градусов. Море тоже прохладное +21 градус. Туристов на курорте нет, ведь пляж пустой. Вблизи берега уже появились водоросли, которые мешают комфортному купанию.

Азовское море на Бердянской косе прогрелось до +21 градуса. Обычно город переполнен отдыхающими, но сейчас на набережных пусто. В прошлом летнем сезоне на пляже "Лагуна" было людно, ведь там размещены бунгало, базы отдыха и детские развлечения. Погода в Бердянске облачная с прояснениями, температура воздуха +22 градуса, также ожидаются ливни.

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