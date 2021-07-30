Что обязательно нужно попробовать в Турции: места с самой вкусной уличной едой

В разгар летних отпусков города Турции активно принимают иностранных туристов. В солнечную страну едут отдохнуть, насладиться солнцем и вкусно покушать. Ведь многим давно известно, что Турция славится оригинальными восточными блюдами, чаем и кофе.

Зачастую туристы пробуют именно уличную кухню, поскольку она доступнее и подается в формате шоу, чтобы привлечь клиента. Где можно попробовать вкусную еду, и в каких точках она продается, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Одним из главных талантов турков – делать из приготовления еды целое шоу. Даже обычный перекус может стать незабываемым моментом в жизни туриста.

Так, например, в Стамбуле на каждом шагу что-то жарится, печется, взвешивается, заворачивается или наливается. А разнообразие запахов не оставляет равнодушным даже самого придирчивого гурмана.

Локация №1.

Если прогуляться по кварталу Сиркеджи, то турист точно встретит Булента Аби, который всего за один доллар нальет апельсиновый сок с салютом.

"Сам сок очень сладкий, но главное – это атмосфера, которая окружает это место. Держа фейерверк в руках, я чувствовала себя на каком-то празднике", – отметила певица и ведущая тревел-шоу "Орел и решка. Земляне" Мишель Андраде.

Локация №2.

В Стамбуле возле главпочтама находиться киоск, в котором суровый шеф Али продает лаваш с булгуром. Его голос слышат издалека. Его особенный стиль орать на всех, кто приближается, и бросаться едой – привлекает туристов. К нему даже выстраиваются в очередь.

"Он заставил меня перейти в очередь, когда я просто проходила мимо, хотя я вообще не хотела в ней стоять. Али продает лучший в городе чии-кефте – лаваш, в который заворачивают пасту из булгура и томатов. Стоит от 0,74 доллара (20 грн)", – смеется Мишель Андраде.

Локация №3.

Одними из главных уличных шоуменов являются дондурмисты. Это люди, которые продают мороженое. Они дразнят покупателя, а иногда даже пугают прохожих, размахивая перед ними пустыми рожками. За такое развлечение и вкусное мороженое придется заплатить 2 доллара.

Ранее OBOZREVATEL писал, о том, что украинцам не выгодно покупать туры в Египет и Турцию заранее. Лучше всего это сделать в разгар сезона, поскольку из-за пандемии рынок туристических услуг кардинально изменился, а экономные варианты могут появиться в любой момент.