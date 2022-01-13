Британец рассказал об ужасах жизни в Испании: адские дороги, бюрократия и очень дорого. Не едьте туда!

Мужчина по имени Ник Андрес, который родом из Великобритании, переехал в прибрежный городок Нерхе возле Коста-дель-Соль в Испании в поисках новой жизни, но вскоре разочаровался. По его словам, мужчина "не может дождаться, когда уедет".

Андрес, который приехал в страну со сбережениями в размере более 20 тысяч долларов, уверяет, что у жизни в Испании "много недостатков". Сейчас у него есть только "рубашка на спине", пишет Express.

"С меня хватит, вытащите меня отсюда — каким бы ни был ваш выбор — конечный результат один. У жизни в Испании много недостатков, и я просто не знал об этом, когда переехал. Жизнь эмигранта может быть постоянной борьбой, убедитесь, что вы готовы ко всему этому", – сказал Ник.

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По приезду в Испанию Ник считал, что там должно быть много возможностей, чтобы работать, поскольку эмигрантов в стране очень много.

"Я был так не прав! Вскоре я обнаружил, что работы и возможностей в Испании очень мало, если не считать очевидных. Я ненавижу уборку виллы, чистить бассейны, работать в барах до 2 часов ночи, ожидая, пока уйдет последний пьяный эмигрант. Ненавижу строить под палящим полуденным солнцем!", – заявил мужчина.

Он добавил, что часто бывал в ратуше (городская дума), где его постоянно "посылали" из одного отдела в другой, давали противоречивые советы и постоянно путали.

"Бумажная работа и бюрократия ужасны. Если вы переезжаете жить в Испанию, возьмите с собой копировальный аппарат!", – сказал он.

Кроме того, большим минусом для Ника стали дороги Испании, по которым трудно передвигаться.

"Тут нет инфраструктуры. Автомагистрали превосходны, так как много денег ЕС было выделено Испании, но на местном уровне дороги ужасны. Огромное количество шин, через которые мы проходим из-за ям. Дренажа нет, поэтому во время сильных дождей места затапливаются, а дороги смываются", – рассказал путешественник.

Андерсон подчеркнул, что хотел бы никогда не переезжать в Испанию. Он призвал задуматься тех, кто всерьез собирается переехать и проанализировать его историю.

"Это не такое дешевое место для жизни, как раньше. Стоимость жизни в Испании продолжает соответствовать уровню Великобритании. Если вам действительно нужно попробовать пожить в Испании, то не продавайте свой дом, не сжигайте мосты, попробуйте пожить в Испании месяц или год, арендовав дом на этот срок", – подытожил Ник Андерсон.

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