Бортпроводник рассекретил звуки на борту самолета, которые слышат пассажиры. Видео

Бортпроводник по имени Томми Чимато рассекретил значение звуковых сигналов на борту самолета, которые слышат пассажиры. По его словам, эти звуки предназначены для членов экипажа.

"Ты когда-нибудь слышал этот звук в самолете? Так вот он означает телефонный звонок и вызов скорой медицинской помощи пассажиру", – сказал Томми. Соответствующее видео "разоблачение" он опубликовал в социальной сети TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Чимато, два сигнала во время полета означают, что на летную стойку поступил входящий вызов или когда сотрудник авиалинии из одной части лайнера пытается связаться с коллегой, который может быть в другом секторе самолета.

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Второй вид звука состоит из трех непрерывных двойных сигналов – высокий и низкий. Он означает, что на борту аварийная ситуация.

Что касается третьего сигнала – одиночное оповещение в одной тональности говорит о том, что пассажиру потребовалась помощь. Он нажимает кнопку вызова бортпроводника, которая находится в салоне над его креслом или на специальной панели в туалетной комнате.

К слову, ролик набрал почти 500 тысяч лайков, более 2,5 тысяч комментариев и более 5 миллионов просмотров.

Отметим, что бортпроводники авиакомпаний казалось бы, всегда приветливы и готовы помочь, однако их работа бывает невыносимой, когда пассажиры ведут себя нагло и невоспитанно. Некоторые стюарды и стюардессы поделились историями о поступках пассажиров в самолете, которые выводят бортпроводников.

Ранее OBOZREVATEL писал о девяти вещах, которые лучше не надевать в самолет. По мнению бортпроводников, каблуки, кожаные штаны и короткие платья не подходят для полета.