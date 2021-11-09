Бельгия запретила въезд вакцинированным туристам из Украины

Бельгия запретила въезд украинцам в страну без "уважительной цели" даже при наличии вакцинации. Теперь Украины нет в списке государств, гражданам которых разрешено путешествовать в Бельгию, несмотря на пандемические ограничения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные пограничной службы и центра информирования о пандемии.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Европейский Совет исключил Украину из ''зеленого списка'', а вместе с ней и Сингапур. Как действовать и что нужно знать украинским туристам, читайте тут.