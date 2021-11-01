5 лучших отелей Испании, которые выбирают украинцы

Собираетесь в Испанию, но пока еще не выбрали, где остановиться. Тогда вам пригодится рейтинг лучших отелей. OBOZREVATEL узнал, где бронировали номера украинцы в 2021 году.

Estival Park Hotel

Четырехзвездочный отель с системой all inclusive в этом году пользовался большой популярностью среди украинских туристов. Этот комплекс расположен на одном из лучших пляжных курортов Испании Коста Дорада. На территории – несколько бассейнов, зоны отдыха, бары, ресторан, детские площадки и поля для игры в гольф. Рядом – муниципальный пляж. Цены за ночь стартуют от 61$.

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Costa Brava Blanes

Отдых в этом пляжном комплексе идеально подходит для молодежи. Здесь множество развлечений на территории, а совсем рядом от отеля – ночные клубы, караоке, парки аттракционов и кафе. В распоряжении гостей также бассейн, терраса и услуги экскурсовода. Стоимость одной ночи – от 45$.

Montanamar

Отель прекрасно подходит для семейного отдыха на курорте Ллорет-де-Мар. Во-первых, это очень спокойное место, в котором не так уж и много шумных заведений. Во-вторых, совсем рядом комфортный пляж с шезлонгами и уютными ресторанами. В-третьих, комплекс находится недалеко от главных достопримечательностей города, которые будет интересно посетить и взрослым, и детям. Стоимость номеров стартует от 45 $ за ночь.

Florida Park Hotel

Отель расположен в самом центре курортного городка Коста-дель-Маресме. До пляжа идти менее двух минут. И совсем рядом от комплекса – торгово-развлекательный центр с кучей магазинов и ресторанов. На территории Florida Park Hotel работает SPA-центр, цена которого включена в стоимость проживания, которая составляет 65 $ за ночь.

Alegria Caprici Verd

Это место создано для спокойного отдыха на берегу моря. Рядом – тихий пляж, который находится в стороне от туристического центра. Отель подходит как для семей с детьми, так и для путешествия с компанией. Цена за ночь – 54 $.

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