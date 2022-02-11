20 лучших городов Европы, которые стоит посмотреть в 2022 году

Более полумиллиона путешественников из 182 стран выбрали лучшие европейские направления, которые, по их мнению, стоит посетить в 2022 году. Рейтинг формировали путем голосования. В него попало 20 городов, а возглавила список столица Словении – Любляна.

ТОП-20 европейских направлений опубликовал профильный ресурс European Best Destinations. Как сообщается в материале, туристы смогут найти идеальный вариант для всех видов отдыха: солнечный отпуск, романтическое путешествие, шоппинг, культурное просвещение и многое другое.

1. Любляна, Словения

Столица и крупнейший город Словении известен своей студенческой атмосферой и зелеными зонами, в том числе обширным парком Тиволи. Туристы останутся довольны богатой архитектурой, полной захватывающих тайн, а также вдоволь насладятся пейзажами весенней природы.

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2. Марбелья, Испания

На втором месте оказалась солнечная столица Европы – испанский город Марбелья. Любители, шоппинга, пляжей, изысканных отелей и ресторанов, а также спортсмены и аматоры, которые не прочь поиграть в гольф и насладиться изысканным отдыхом, по достоинству оценят эту местность.

3. Амьен, Франция

Увидеть самый красивый и большой собор во Франции, пройтись по следам легендарного Жюля Верна, испытать восторг от засаженных цветами и зеленью улиц возможно в городе Амьен. Опытные путешественники рекомендуют посетить музей Пикардии, а также отправиться на велосипедах в Амьенский зоопарк.

4. Пловдив, Болгария

Пловдив считается старейшим населенным европейским городом и одним из древнейших в мире. В 2019 году он заслуженно получил звание культурной столицы Европы. В этом месте гармонично сочетаются тысячелетняя история, культура и наследие.

5. Левен, Бельгия

Закрывает пятерку лидеров живописный город в самом сердце Бельгии – Левен. Здесь есть все: красивое искусство и архитектура, вкусное пиво и национальные блюда, изобилие магазинов и отсутствие автомобилей на дорогах.

Дальше по списку расположились:

6. Орадя, Румыния

7. Лондон, Великобритания

8. Неймеген, Нидерланды

9. Регион Лахти, Финляндия

10. Стамбул, Турция

11. Побережье Амальфи, Италия

12. Прага, Чехия

13. Рим, Италия

14. Бавария, Германия

15. Афины, Греция

16. Клонакилти, Ирландия

17. Вена, Австрия

18. Люцерн, Швейцария

19. Грац, Австрия

20. Крит, Греция

Ранее OBOZREVATEL писал о малоизвестных городах мира, куда зря не ездят туристы. Также мы рассказывали о самых гостеприимных и дружелюбных местах планеты.