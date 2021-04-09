10 ошибок туристов, которые могут испортить отдых в кафе за границей

Всем путешественникам известны правила этикета, которым нужно следовать в ресторане. Казалось бы, главное – не мешать посетителям и не разговаривать с набитым ртом.

Но важно знать не только это. OBOZREVATEL собрал самые частые ошибки туристов в зарубежных кафе, которые могут испортить отдых.

Суп летом и кофе вечером в Италии

В Италии любой суп считается зимним блюдом, поэтому в меню вы не найдете его в летнее время. Также в этой стране не существует эспрессо, если хотите такого кофе – просто попросите сделать покрепче. Лишь утром итальянцы пьют капучино и лате, а после обеда такой заказ удивит баристу.

Ужин в Испании только после 21:00

Испанцы никогда не спешат, ведь ужин для них – особый ритуал. Спешить при этом неуважительно по отношению к компании, с которой вы пришли. Здесь также считается дурным тоном, если кто-то подсаживается рядом за столик.

Испорченная скатерть в Греции

Не беспокойтесь, если пролили что-то на скатерть в Греции. Расслабившись за столом, хозяин и сам может демонстративно замазать ее. Еда в Греции заказывается на всех, поэтому лучше сразу брать несколько блюд. Часто в кафе не существует меню и заказывать приходится то, что сегодня приготовили.

Подошвы обуви в Турции

Не демонстрируйте подошвы обуви в кафе в Турции. Ногами ходят по земле, значит, это самое грязное место на теле. В Турции нужно всегда много есть, этим вы дадите понять хозяину, что угощение вкусные.

Не платите за девушку в Германии

Если вы захотите заплатить за партнера, это будет значить, что он неплатежеспособен. Пиво для немцев почти священный напиток, не стоит его критиковать, потому что собеседник обидится.

Французы любят сидеть в одиночестве

Не стоит во Франции заводить разговор в кофейне, если человек сидит за столиком сам. Режим питания здесь очень строгий: завтрак – 7:30, обед – 13:00, а ужин после 19:00. Если придете в ресторан не вовремя, вам не продадут ничего, кроме выпечки.

В Швеции почти во всех кафе самообслуживание

Не ждите, что в шведском кафе к вам подойдет официант и примет заказ. За блюда платить нужно на барной стойке. Шведы любят спиртные напитки, но заказать их можно только в государственных учреждениях питания.

Случайные знакомства в Америке

Если вы завели непринужденную беседу в кафе – собеседник может рассказать все о своей семье и работе. В Америке это называют "small talk". Чаевые в США оставляют всегда, обычно это удвоенная сумма налога в чеке.

В Венгрии не нужно чокаться

Посторонние на вас будут смотреть косо, если вы решите чокнуться пивными бокалами. Когда австрийцы напали на Венгрию, они отпраздновали победу пивом, чокаясь бокалами. С тех пор это считается неуважением.

Полные бокалы в Грузии

Во время празднования никогда не оставляйте свой бокал полным, ведь вино здесь пьют только залпом после тостов. Полные бокалы – неуважение к компании.

Ранее OBOZREVATEL писал: