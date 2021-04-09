10 ошибок туристов, которые могут испортить отдых в кафе за границей
Всем путешественникам известны правила этикета, которым нужно следовать в ресторане. Казалось бы, главное – не мешать посетителям и не разговаривать с набитым ртом.
Но важно знать не только это. OBOZREVATEL собрал самые частые ошибки туристов в зарубежных кафе, которые могут испортить отдых.
Суп летом и кофе вечером в Италии
В Италии любой суп считается зимним блюдом, поэтому в меню вы не найдете его в летнее время. Также в этой стране не существует эспрессо, если хотите такого кофе – просто попросите сделать покрепче. Лишь утром итальянцы пьют капучино и лате, а после обеда такой заказ удивит баристу.
Ужин в Испании только после 21:00
Испанцы никогда не спешат, ведь ужин для них – особый ритуал. Спешить при этом неуважительно по отношению к компании, с которой вы пришли. Здесь также считается дурным тоном, если кто-то подсаживается рядом за столик.
Испорченная скатерть в Греции
Не беспокойтесь, если пролили что-то на скатерть в Греции. Расслабившись за столом, хозяин и сам может демонстративно замазать ее. Еда в Греции заказывается на всех, поэтому лучше сразу брать несколько блюд. Часто в кафе не существует меню и заказывать приходится то, что сегодня приготовили.
Подошвы обуви в Турции
Не демонстрируйте подошвы обуви в кафе в Турции. Ногами ходят по земле, значит, это самое грязное место на теле. В Турции нужно всегда много есть, этим вы дадите понять хозяину, что угощение вкусные.
Не платите за девушку в Германии
Если вы захотите заплатить за партнера, это будет значить, что он неплатежеспособен. Пиво для немцев почти священный напиток, не стоит его критиковать, потому что собеседник обидится.
Французы любят сидеть в одиночестве
Не стоит во Франции заводить разговор в кофейне, если человек сидит за столиком сам. Режим питания здесь очень строгий: завтрак – 7:30, обед – 13:00, а ужин после 19:00. Если придете в ресторан не вовремя, вам не продадут ничего, кроме выпечки.
В Швеции почти во всех кафе самообслуживание
Не ждите, что в шведском кафе к вам подойдет официант и примет заказ. За блюда платить нужно на барной стойке. Шведы любят спиртные напитки, но заказать их можно только в государственных учреждениях питания.
Случайные знакомства в Америке
Если вы завели непринужденную беседу в кафе – собеседник может рассказать все о своей семье и работе. В Америке это называют "small talk". Чаевые в США оставляют всегда, обычно это удвоенная сумма налога в чеке.
В Венгрии не нужно чокаться
Посторонние на вас будут смотреть косо, если вы решите чокнуться пивными бокалами. Когда австрийцы напали на Венгрию, они отпраздновали победу пивом, чокаясь бокалами. С тех пор это считается неуважением.
Полные бокалы в Грузии
Во время празднования никогда не оставляйте свой бокал полным, ведь вино здесь пьют только залпом после тостов. Полные бокалы – неуважение к компании.
Ранее OBOZREVATEL писал:
Грузия открывает границы для украинцев: какие правила въезда.
Испания ввела обязательное ношение масок на пляжах.
О семи частых ошибках туристов, которые точно испортят отдых.
О поведении путешественников в самолете, которое раздражает бортпроводников и пассажиров.