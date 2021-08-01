Розширюємо уявлення про туристичні пропозиції популярних курортів на Азовському морі.

Близько трьох мільйонів туристів відпочивають щороку на морських курортах Приазов'я. І більшість із них майже ніколи не відхиляється від свого щоденного маршруту між готелем і пляжем. Хіба що в магазин, на ринок, в сусідній ресторан або в аквапарк. Мовляв, це ж не Крим, тут ніхто не пропонує екскурсії великокнязівськими палацами чи дегустації на винзаводах. Насправді ж Приазов'я має величезний потенціал для культурно-пізнавального туризму. Тут можна знайти багато слідів давніх цивілізацій, унікальних архітектурних пам'яток, рідкісних музейних артефактів, незвичайних національних страв. Зараз їх по крихтах збирають експерти проєкту "Культурний туризм Приазов'я", що реалізується Асоціацією індустрії гостинності України (АІГУ) за підтримки Українського культурного фонду. В результаті експерти, зокрема, планують запропонувати цілу добірку туристичних продуктів у галузі гастрономічного туризму, фестивального туризму, кінотуризму, мистецького туризму, сакрального туризму, сентиментального туризму тощо. А поки ця робота триває, пропоную вже зараз озирнутися навколо найбільших приазовських курортів, щоб побачити, куди можна з'їздити на екскурсію, якщо раптом пішов дощ або в морі забагато медуз.

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Арабатська стрілка: Генічеський краєзнавчий музей і залізний міст

Для більшості пляжних курортників Генічеськ є лише транзитним пунктом дорогою на Арабатську стрілку, яка проходить через автомобільний міст над вузькою протокою Дженіче між Азовським морем і затокою Сиваш. А неформальним символом міста є старий залізний міст, що неподалік. Колись він був залізничним, а тепер слугує переважно для селфі. Також варто завітати в Генічеський краєзнавчий музей. Тут зберігається знайдена в протоці дерев'яна носова прикраса старовинного судна у формі голови тура, яка доводить, що торгове поселення на місці Генічеська існувало вже у Середньовіччі. А грецькі амфори й сарматський обеліск свідчать про культурний вплив багатьох народів. Місцеві краєзнавці допоможуть організувати й екскурсію містом, щоб показати ймовірні залишки турецької фортеці, старовинний Генічеський маяк та добре збережену церкву Різдва Богородиці початку XX століття. В місцевих кафе варто звернути увагу на кримськотатарську кухню, адже саме в Генічеському районі проживає чи найбільша кримськотатарська громада після кримської.

Кирилівка: Кам'яна Могила та Центр караїмської культури

Для найбільшого морського курорту Приазов'я найближчим великим містом є Мелітополь – не більше години їзди на автобусі. У червні сюди варто завітати на ягідний фестиваль "Черешнево" чи просто закупитися найсмачнішими в Україні черешнями на місцевому ринку. Яскраві гастрономічні враження чекають туристів також у караїмському культурному центрі "Кале" з етнографічним музеєм і кав'ярнею "Чир-чир", де можуть організувати майстер-клас з виготовлення караїмських пиріжків аяклаків та провести дегустацію інших страв караїмської кухні. Караїмська громада залишила помітний слід у міському середовищі. Про це розкажуть і в Мелітопольському краєзнавчому музеї. Та найцікавішою частиною його експозиції є археологічні знахідкаи з царського Мелітопольського кургану скіфських часів.

Ще давніша історія чекає туристів у сусідньому селі Терпіння, де розташований Національний історико-археологічний заповідник "Кам’яна могила". Велетенський пагорб із кам’яних брил посеред плаского запорізького степу поблизу Мелітополя є найбільшою неолітичною пам’яткою на території України, яку часто порівнюють з британським Стоунхенджем. На цьому пісковику залишили свої сліди люди майже всіх історичних епох, починаючи з мисливців і збирачів палеоліту і аж до половців XII століття. Можна вгадати силуети тварин, сюжети первісного полювання, сцени стародавнього побуту і якихось таємничих ритуалів.

Бердянськ: Художній музей і контактні скульптури

Курорт Бердянськ і сам собою органічно поєднує пляжний відпочинок з міським туризмом. Крім курортної Бердянської коси, місто має затишний історичний центр зі сторічними будинками, діючою лтеранською кірхою Христа Спасителя у стилі неоготики та прогулянковою набережною. Непоказну архітектуру щедро розбавляють оригінальні історичні та сучасні скульптури, такі як "Хлопчик-рибалка", "Сантехнік дядя Міша" чи "Діти лейтенанта Шмідта". Легендарній родині Шмідтів, до речі, присвячено один із п'яти бердянських музеїв. Та цікавішим є Бердянський художній музей, що носить носить ім’я видатного художника першої половини XX століття, майстра портретів та історичної картини Ісаака Бродського. Він був родом з Бердянщини, тому активно долучився до створення місцевої художньої галереї. завдяки йому в Бердянську опинилися роботи Айвазовського, Саврасова, Коровіна, Куїнджі, Бенуа, а також значна кількість творів радянських художників періоду 1920-1930 років.

Білосарайська коса: Маріупольська вежа та Музей греків Приазов’я

Урзуф, Ялта, мелекіне – цілий конгломерат курортних селищ концентрується навколо Білосарайської коси. Найбільше відпочивальників тут з промислових міст Донецької області. Тому мало хто з них замислюється про екскурсію в Маріуполь, що також має стійкий індустріальний імідж. І даремно. Бо останніми роками місто "Азовсталі" стрімко розвиває культурно-туристичний потенціал. Варто лише прогулятися охайним Приморским парком з екзотичними деревами і не менш екзотичною мечеттю Сулеймана й Роксолани, завітати у заишний Театральний сквер із пласким світломузичним фонтаном, а ввечері здійснити променад довжелезним прогулянковим пірсом, з якого відкривається чудовий вид на пляж, море і порт. Поціновувачі мистецтв не пропустять музей видатного українського художника-пейзажиста Архипа Куїнджі, який народився поблизу Маріуполя. В експозиції є оригінали робіт Куїнджі: ескіз "Червоний захід", етюди "Осінь. Крим" і "Ельбрус". Креативні екскурсії містом організує культурно-туристичний центр "Вежа". Він розташований у багатоярусному приміщенні колишньої водонапірної башти, яка є архітектурною родзинкою та головним оглядовим майданчиком міста. Тут підкажуть, де у місті скуштувати найсмачніших грецьких чебуреків. А повніше познайомитися з культурою греків Приазов'я дозволить етнографічний музей у сусідньому селищі Сартана. Екскурсії тут проводять в інтерактивній формі – з виступом фольклорного колективу, примірянням етнічних костюмів та дегустацією шмуши й тих самих чебуреків.

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