Крепость-храм в Сутковцах: почему стоит увидеть уникальную Покровскую церковь в Хмельницкой области

На полпути между Хмельницким и Каменцем-Подольским, в небольшом селе Сутковцы, стоит уникальное сооружение, которое точно стоит внимания путешественника.

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С первого взгляда кажется, что это крепость – с толстыми стенами, башнями и бойницами. И только кресты на куполах-башнях выдают, что это старинная церковь XV века, один из самых интересных и не слишком известных архитектурных памятников Украины.

Поскольку село находилось на так называемом Кучманском шляхе и регулярно страдало от нападений татар, то и церковь была возведена по всем канонам средневековых фортификационных сооружений – именно поэтому святыня больше похожа на крепость, чем на храм.

Покровская церковь в Сутковцах имеет форму четырех полукруглых башен, объединенных вокруг центральной части. Вверху на башнях – бойницы. Крепкие стены – почти два метра толщиной – сложены из мелкого камня и залиты известняковым раствором.

Внутри (если повезет попасть) еще можно увидеть остатки фресок XVI века, пережившие более поздние попытки "реставрации", а также фрагменты масляной живописи XIX века.

Эта церковь-замок по-настоящему уникальна и не имеет аналогов в Украине, а ближайший аналог в мире – донжон в Этампе (Etampes), Франция. Хотя даже по фотографиям понятно: наша в Сутковцах выглядит куда эффектнее!

Рядом сохранились руины замка. Считается, что он является ровесником храма и сооружения возводили как единый оборонительный комплекс, соединенный подземным ходом, который, по легенде, вел аж к замку Каменца-Подольского. В Каменец не в Каменец, а вот к ближнему замку в соседнем селе Зеньков мог и вести.

Долгое время храм оставался закрытым из-за конфликта громады села с представителями Московского патриархата. Лишь весной 2024 года храм наконец вернули государству, а ключи передали громаде. Теперь местные надеются, что здесь начнет действовать ПЦУ и церковь откроется не только для богослужений, но и для туристов. А пока волонтеры со всей Украины уже приезжают помогать: расчистили верхние ярусы, помыли иконостас, убрали территорию.

Сюда нечасто наведываются туристы, но эта локация заслуживает быть в маршрутах всех, кто интересуется украинской архитектурой, историей или просто ищет что-то действительно уникальное.

Сутковцы, Хмельницкая область, GPS: 49.2838033, 27.1864272

Если направляетесь в Каменец-Подольский – не проезжайте мимо. Это точно одно из тех мест, которое стоит того, чтобы сделать крюк в 12 километров.