Какая достопримечательность самая популярная в мире: ее величие поражает туристов

Есть в мире такие места, посмотреть на которые туристы съезжаются отовсюду. В Украине такими можно назвать Киево-Печерскую Лавру, исторический центр Львова или крепость в Каменце-Подольском. Но какой мировой памятник архитектуры является самым известным среди всех?

Как пишет издание Travel and Leisure, сервис Tripadvisor проанализировал отзывы путешественников за последний год и составил свой рейтинг самых популярных в мире достопримечательностей. На первом здесь оказался собор Святого Семейства в испанской Барселоне.

Этот католический храм строится с 1882 года (то есть уже более 140 лет) и является одновременно местом поклонения и памятником архитектору Антонио Гауди. Он создал проект удивительного здания и лично работал над ним более 40 лет. Но не позволяйте словам "находится в процессе строительства" сбить вас с толку. Хотя строительные работы все еще продолжаются, Саграда Фамилия уже давно принимает посетителей.

История здания все еще развивается. Ее рассказывают стены, скульптуры, свет и тень в помещениях. Зайдите внутрь и городской шум отступит. Останутся только цвета и тишина. Неф возвышается, словно полог леса, поддерживаемый каменными стволами. Именно так Гауди чтил природу в своем творчестве. Солнечный свет проникает сквозь витражи, оттенки которых меняются в течение дня: прохладные зеленые и синие утром, они превращаются в огненно-янтарные и красные с приближением вечера. А над всем этим возвышаются башни, некоторые из которых еще строятся. С них открывается потрясающий вид на Барселону.

Вполне закономерно, что Саграда Фамилия возглавляет список Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2025. Сейчас идет последний год, когда путешественники могут увидеть сооружение в состоянии возведения. Ожидается, что в 2026 году его строительство будет завершено – к 100-летию со смерти гениального архитектора, создавшего выдающийся собор.

В целом топ-10 мировых достопримечательностей по версии Tripadvisor этого года получился таким:

Базилика Саграда Фамилия, Барселона, Испания Эйфелева башня, Париж, Франция Туристический комплекс Космического центра имени Кеннеди NASA, Мерритт-Айленд, США Лувр, Париж, Франция Ангкор-Ват, Сием Рип, Камбоджа Великая Китайская стена, участок Мутяньюй, Китай Дом Анны Франк, Амстердам, Нидерланды Большая мечеть шейха Заида, Абу-Даби, ОАЭ Миланский собор, Милан, Италия Площадь Испании, Севилья, Испания

