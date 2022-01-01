Как ничего не забыть. 10 самых распространенных ошибок при сборе чемодана

Каждый, собираясь в путешествие, заботится, о том, что нужно положить в чемоданы. Порой бывает так, что человек забывает важные и нужные вещи или вовсе осознано не кладет их, поскольку им нет места. Всему причиной ошибки, которые допускаются при сборах.

Среди основных, когда человек не использует список, берет огромное количество пар обуви или упаковывает вещи в последнюю минуту. Издание Huff Post собрало 10 самых распространенных ошибок при сборе чемодана, чтобы их знать и не допускать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Не использовать список

Потратив время на то, чтобы записать список того, чего нужно для поездки, человек существенно сэкономит время при сборах, а также вероятнее всего ничего не забудет, следуя записанному.

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2. Складная одежда

Правильное сворачивание одежды имеет важное значение, чтобы максимально эффективно использовать пространство для багажа.

3. Отсутствие проверки ограничений по весу и размеру

Предыдущий пункт позволяет вместить в чемодан много, но это не означает, что нужно заполнять каждый сантиметр. Чтобы избежать проблем на регистрации, стоит дважды проверить веб-сайт авиакомпании на предмет требований к размеру багажа и использовать весы, прежде чем отправиться в аэропорт.

4. Добавление слишком большого количества пар обуви

Часто люди бросают в чемодан много ненужных вещей, но хуже всего, когда кладут именно обувь, которую вряд ли оденут. Необходимо брать с собой минимальное количество обуви.

5. Упаковка всех бутылочек с лекарствами

Еще одна распространенная ошибка – брать много лекарств. Отметим, что лучше всего брать те, которыми действительно человек пользуется и в определенном количестве, а не весь запас.

6. Забыть мешок для стирки

Важно всегда брать с собой мешок для грязной одежды, чтобы не смешивать ее с чистой, ведь в путешествии часто стирать невозможно.

7. Избыточная упаковка

Чтобы избежать проблемы, когда в чемодан не вмещается одежда, стоит брать в первую очередь – самые нужные вещи, а во вторую – упаковывать их минимально.

8. Неправильное хранение карты вакцины

Распространенная ошибка при сборе чемодана – неправильно хранить карту вакцины и другие документы. В путешествии их нужно хранить всегда под рукой, а не в огромном чемодане, поскольку поиск карты или паспорта займет много времени.

9. Сувениры

Собирая чемодан в путешествие, стоит позаботиться о том, будет ли место в нем для сувениров.

10. Упаковка в последнюю минуту

Заключительной распространенной проблемой у многих путешественников – сборы чемодана в последнюю минуту. Необходимо уделить достаточно времени, чтобы все сделать правильно, собрать нужные вещи и ничего не забыть.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сотрудник аэропорта дал три совета по выбору чемодана, чтобы он прослужит долгие года. По его словам, четырехколесные чемоданы "живут" дольше.