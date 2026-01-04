Как бюджетно погулять в Нью-Йорке: несколько хитростей для туристов

Нью-Йорк – это шумный город, который может быть потрясающим для некоторых посетителей, но есть способы сделать его немного менее стрессовым.

Алфи Уоттс, маркетолог и лидер в сфере психического здоровья, дал ряд практических советов, которые помогут уменьшить стресс, поделившись "лайфхаками для экономии бюджета и времени", которые он обнаружил во время своего короткого путешествия в этот город, пишет Express.

Динамизм мегаполиса, карьерные перспективы и доминирование в медиа и шоу-бизнесе закрепили его репутацию символа мотивации и креативности по всему миру.

Передвижение

Он отметил, что такси и услуги совместного использования автомобилей из аэропорта имени Джона Кеннеди имеют высокие цены, а из-за текущих строительных работ "поездка до Манхэттена может занять два часа".

Вместо этого он предложил: "Поезжайте на AirTrain до Ямайки за 8,50 долларов, а затем на Long Island Railroad до Гранд-Сентрал примерно за 10 долларов. В целом это займет меньше часа!".

Нью-Йоркский паром

По словам Элфи, хотя "туристические круизы на закате солнца могут стоить до 40 долларов с человека", существует бюджетная альтернатива – общественный паром, отправляющийся с улицы E34th Street, по цене менее 5 долларов. "Вы поедете тем же маршрутом, под Бруклинским мостом, и вас высадят на Уолл-стрит", – отмечает он.

Обязательно посетите

Элфи выделил несколько мест, которые обязательно стоит посетить, и которые "в основном бесплатные".

Центральный парк

Хай-Лайн

Паром до Стейтен-Айленда

Маленький остров

Мемориал Всемирного торгового центра

Бруклинский мост.

Лучший бургер

Элфи отметил: "Один из лучших бургеров в городе подают на заправке в Вест-Виллидж, он стоит всего 5,90 доллара".

Музеи

Для ценителей культуры с ограниченным бюджетом Элфи посоветовал несколько музеев, которые предлагают бесплатный вход в определенные часы:

Музей 11 сентября – понедельник, 17:30-19:00 (обычно $25)

Уитни – пятница, 17:00–22:00 (обычно $30)

Гуггенхайм – суббота с 17:00 до 20:00 (обычно $30).

