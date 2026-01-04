Как бюджетно погулять в Нью-Йорке: несколько хитростей для туристов
Нью-Йорк – это шумный город, который может быть потрясающим для некоторых посетителей, но есть способы сделать его немного менее стрессовым.
Алфи Уоттс, маркетолог и лидер в сфере психического здоровья, дал ряд практических советов, которые помогут уменьшить стресс, поделившись "лайфхаками для экономии бюджета и времени", которые он обнаружил во время своего короткого путешествия в этот город, пишет Express.
Динамизм мегаполиса, карьерные перспективы и доминирование в медиа и шоу-бизнесе закрепили его репутацию символа мотивации и креативности по всему миру.
Передвижение
Он отметил, что такси и услуги совместного использования автомобилей из аэропорта имени Джона Кеннеди имеют высокие цены, а из-за текущих строительных работ "поездка до Манхэттена может занять два часа".
Вместо этого он предложил: "Поезжайте на AirTrain до Ямайки за 8,50 долларов, а затем на Long Island Railroad до Гранд-Сентрал примерно за 10 долларов. В целом это займет меньше часа!".
Нью-Йоркский паром
По словам Элфи, хотя "туристические круизы на закате солнца могут стоить до 40 долларов с человека", существует бюджетная альтернатива – общественный паром, отправляющийся с улицы E34th Street, по цене менее 5 долларов. "Вы поедете тем же маршрутом, под Бруклинским мостом, и вас высадят на Уолл-стрит", – отмечает он.
Обязательно посетите
Элфи выделил несколько мест, которые обязательно стоит посетить, и которые "в основном бесплатные".
- Центральный парк
- Хай-Лайн
- Паром до Стейтен-Айленда
- Маленький остров
- Мемориал Всемирного торгового центра
- Бруклинский мост.
Лучший бургер
Элфи отметил: "Один из лучших бургеров в городе подают на заправке в Вест-Виллидж, он стоит всего 5,90 доллара".
Музеи
Для ценителей культуры с ограниченным бюджетом Элфи посоветовал несколько музеев, которые предлагают бесплатный вход в определенные часы:
- Музей 11 сентября – понедельник, 17:30-19:00 (обычно $25)
- Уитни – пятница, 17:00–22:00 (обычно $30)
- Гуггенхайм – суббота с 17:00 до 20:00 (обычно $30).
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как не привезти из путешествия клопов в чемоданах.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.