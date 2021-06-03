Топ-3 лучших места в Дубае: что посмотреть туристу

Украинский режиссер и соавтор тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников назвал интересные места для посещения в Дубае. Среди них – самое высокое здание в мире "Бурдж-Халифа", Дубайский монорельс и пустыня.

По словам Синельникова эти достопримечательности обязательно стоит увидеть, если вы впервые попали в самый крупный и популярный город ОАЭ. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе "Нового канала" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Бурдж-Халифа. Это самое высокое и самое многоэтажное здание в мире! Его высота – 828 метров, а количество этажей – 163. Этот небоскреб – ключевой элемент делового центра в Дубае, внутри него размещены отель, квартиры, офисы. Также есть несколько смотровых площадок, с которых открывается изумительный вид на город.

"Это здание обязательно надо увидеть. Как и поющие фонтаны, которые находятся у подножья небоскреба. Они не такие крутые, как в Лас-Вегасе, но очень впечатляющие", – заявил Синельников.

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Дубайский монорельс. Он расположен на острове Пальма Джумейра и соединяет остров с материком.

"Это очень эффектно! Особенно для ребенка, который может сесть впереди и рассматривать проскакивающие небоскребы. А еще это поезд, который ездит без водителя", – отметил Евгений.

Пустыня. Объединенные Арабские Эмираты расположены в пустыне на Ближнем Востоке, так что обидно будет не увидеть одно из достояний страны. Развлечений там – на любой вкус: катание на внедорожниках или верблюдах, сэндбординг, спуск на доске с песчаной дюны, сафари.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" Василиса Хвостова отправилась в приключение по островам Кабо-Верде. Там ей не удалось покорить гору Монте-Гранде высотой в 406 метров над уровнем моря.