Сотрудница отеля раскрыла жесткую правду о бесплатных завтраках

Бывшая сотрудница отеля откровенно рассказала о всех тайнах гостиничных кухон и посоветовала всем воздержаться от бесплатных завтраков – они не только могут быть невкусными, но и нести угрозу здоровью. Женщина посвятила этой сфере 15 лет и решила предупредить людей об опасностях.

В соцсети TikTok Бренди с ником brandiaugustus сняла ролик о том, почему потенциальным постояльцам не стоит есть в отелях. По словам блогерши, посуда, в которой повара готовят блюда, протирается одной салфеткой, а ингредиенты используются повторно до появления неприятного запах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я работала на многие гостиничные бренды и вот, что я поняла: им нет никакого дела до завтраков", — поведала девушка в видео.

Видео дня

По словам Бренди, от утреннего приема пищи стоит категорически отказаться из-за антисанитарных условий на кухне. Она вспомнила, как ей пришлось протирать всю посуду лишь одной салфеткой.

Кроме того, блогерша заявила, что некоторые ингредиенты используются множество раз.

"Тесто для вафель используется повторно, пока не начинает пахнуть пивом", – отмечает она.

Видео уже успело набрать свыше 250 тысяч просмотров и продолжает набирать популярность в TikTok.

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