Сигнал для пилота. Что означает черный треугольник над иллюминатором в самолете

В сети активно распространяется видео, на котором работник аэропорта объясняет, для чего в салоне рисуют отметки в виде треугольника. По словам эксперта, они помогают пилоту и экипажу найти иллюминатор с лучшим обзором на крылья.

Отмечается, что подобные геометрические фигурки могут быть черного или красного цвета и не обязательно размещаться в одинаковом месте. Об этом сообщило издание Medialeaks (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автор ролика утверждает, что маркировка над четырьма иллюминаторами сделана для того, чтобы пилот как можно скорее нашел место, с которого открывается самый лучший вид на крылья.

Видео дня

"Когда пилот видит на панели какой-то признак чрезвычайной ситуации, он смотрит, где именно это произошло, покидает кабину и бежит именно к тому иллюминатору, который был показан на экране. Он открывает иллюминатор и видит абсолютно все, что происходит с крыльями", – сказал молодой человек.

В частности, разметка особенно полезна для экипажа зимой, ведь они все время заглядывают в окно, чтобы убедиться, что крылья должным образом очищены ото льда.

Однако эту разметку обычным пассажирам можно использовать и для своих целей. Дело в том, что в случае крушения именно отмеченный иллюминатор будет использоваться как запасной выход. Поэтому тот, кто займет около него место – получит возможность первым покинуть кабину.

Как приятный бонус: из окна, возле которого есть треугольник, можно сделать качественные и красивые фотографии и просто полюбоваться видом на облака. Конечно, если разрешат погодные условия, добавил автор.

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