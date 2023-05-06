Самые странные законы разных стран мира, шокирующие туристов

Если вы думаете, что в большинстве стран законы очень похожи – вы совершенно правы. Но есть такие запреты, о которых часто не знают местные жители. Иногда таким предписаниям много десятков лет и они давно утратили актуальность, а не отменяют их только потому, что это пустая трата времени. Самые смешные правила разных государств читайте в подборке OBOZREVATEL.

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Австралия

Под угрозой ареста оказываются те, кто вышел на улицу намазавшись гуталином. Также не желательно появляться среди людей в воскресенье в розовых шортах или брюках.

В этой стране запрещено любое колдовство, особенно действия, направленные на вызов дождя.

Также в Австралии нельзя общаться, а тем более взаимодействовать, с пиратами. За это можно попасть за решетку на 10 лет.

Здесь очень трепетно относятся к животным. В частности, нельзя привязывать к транспортному средству или запрягать коз и собак, что приведет к большому штрафу.

Бразилия

В этой теплой стране нельзя появляться на пляжах без верхней части купальника непривлекательным женщинам. Однако нет никакого объяснения, кто и как определяет уровень внешней красоты посетительниц общественных зон.

Также здесь не желательно читать рэп в пляжных тапочках. Почему именно – неизвестно. Но, видимо, это вызывает раздражение у местных.

Если вы решите почистить зубы носками, то дважды подумайте. За это вам может быть выписан штраф.

Великобритания

Ни в коем случае здесь нельзя наклеивать вверх ногами почтовую марку с изображением королевских особ, это считается государственной изменой.

В дом парламента нельзя приходить в рыцарских доспехах. Также в этом помещении даже не думайте умирать, потому что вас за это накажут.

Запрещено выдавать себя за "пенсионера, проживающего в Челси". Мы честно пытались понять причину этого, но, пожалуй, это по силам только британцам.

Также в королевстве очень интересно относятся к домашнему насилию. Например, мужчинам строго запрещается избивать своих женщин после 21 часа, потому что это мешает соседям спокойно отдыхать.

Правда, к беременным женщинам здесь очень трепетное отношение. Так им разрешили справлять нужду везде, где заблагорассудится (даже в каску полицейского).

Не секрет, что в этой стране сантименты не любят. Потому существует запрет на прощальные поцелуи на вокзале.

И если предыдущий закон еще можно понять, то к следующему уже есть вопросы. В Великобритании запрещено пасти крупный рогатый скот на улицах городов и сел с 7 утра до 10 вечера, если у вас нет специального разрешения.

США

В штате Миссури лица, которым еще не исполнился 21 год, не имеют права передвигаться по улице или подходить к помойке даже с пустой бутылкой из-под алкоголя. Это точно приведет к штрафу.

В Теннесси власти абсолютно серьезно запретили лягушкам квакать после 23:00.

В Калифорнии выдают специальное разрешение на охоту всем желающим. Даже если это "охота" на обычных мышей и вы просто решили установить небольшую ловушку против грызунов дома.

В Техасе под страхом серьезного штрафа запрещено доить или разрисовывать краской чужую корову.

А в Мичигане вас могут наказать за то, что вы бросаетесь осьминогами в общественных местах.

Италия

Как и в Бразилии, здесь на пляжи в обнаженном виде могут приходить только "молодые женщины, которые того стоят". Очень дискриминационный закон, который на самом деле все игнорируют.

Чтобы было не столь обидно, мужчинам тоже запретили приходить к морю без одежды. Причина описана очень прямолинейно: "мужская анатомия может приобретать пошлый вид, даже нечаянно".

Еще один "пляжный закон" делает незаконными песочные замки на острове Капри. Они якобы мешают отдыхающим передвигаться вдоль берега.

Не секрет, что итальянцы очень любят сыр, поэтому к его производству здесь относятся сверхсерьезно. Например, не позволяют находиться на сыроварне людям "дурного происхождения или вида".

Канада

Канада чуть ли не рекордсменка по интересным законам. К примеру, здесь нельзя играть в снежки без разрешения горсовета.

А еще в магазинах нельзя оплачивать товар, стоящий более 50 центов, одноцентовыми монетами.

После 12 часов дня в воскресенье здесь не желательно носить розовые штаны (да почему же они так всем не нравятся?).

Каждая 20 песня на любом местном радио должна звучать в исполнении канадца.

Дома здесь можно красить как вздумается, но использовать при этом стоит не более 2 цветов.

Есть даже постановление, контролирующее количество воды в ванной. При превышении нормы на 10 см можно получить штраф. Конечно, при условии, что вас поймают правоохранители.

В магазинах нельзя продавать маргарин желтого цвета.

В Торонто действует закон, запрещающий в воскресенье тащить мертвого коня по Йонг-стрит. В другие дни, видимо, это не вызовет никаких вопросов.

Китай

Китайцы не имеют права смотреть на обнаженные ноги одетых женщин. За это можно попасть в тюрьму.

Если вы увидели здесь тонущего человека, то спасать его запрещено. Это считается грубым вмешательством в судьбу пострадавшего.

Из-за большого количества населения власти пытаются сдерживать рождаемость любым путем. Например, женщин, уже имеющих двух сыновей, принудительно стерилизуют.

А вот колледжи здесь доступны только "смышленым молодым людям". Другим учиться запрещено.

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