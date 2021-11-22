Все, что нужно знать об образовательном туризме: плюсы и минусы

Туристические поездки – это всегда интересно, увлекательно и незабываемо. Из каждой поездки можно привезти сувениры, впечатления и приятные воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. Но путешествие может быть не только приятным, но и полезным, и подарить туристам новые знания, умения или навыки. Такие виды путешествий получили название образовательного туризма.

OBOZREVATEL разбирался в том, что такое образовательный туризм, кому он пригодится и какую пользу принесет.

Образовательный туризм – это путешествия в другие страны с учебной целью. Примечательно, что обучение может быть как основной целью поездки, так и проходить в свободное время. В образовательных турах все желающие не просто путешествуют по стране, а вместе с тем исследуют определенные проблемы, обмениваются опытом, совершенствуют языковые и другие навыки, проводят эксперименты и т.д.

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В зависимости от цели обучения и интересов участники во время образовательного путешествия посещают культурные и художественные мероприятия, практикуются в общении с носителями языка, принимают участие в различных мероприятиях: викторинах, спортивных соревнованиях, научных конференциях, практических опытах, квестах, мастер-классах и т.д.

Путешествие ради обучения безусловно пригодится как детям, так и взрослым

Для детей родители чаще всего выбирают путешествие для изучения иностранных языков. Давно известен факт, что, погружаясь в иноязычную среду носителей языка, ребенок скорее учится языковым конструкциям, совершенствует произношение и обогащает словарный запас.

Кроме изучения языка, такая поездка полезна для детей, которым не хватает друзей или уверенности в себе. Учась новому, общаясь с детьми других стран, выстраивая отношения, переписываясь с новыми друзьями, дети чувствуют себя увереннее и находят свое место в социуме – особенно это важно для подростков.

Для взрослых образовательный туризм открывает не менее радужные перспективы. Повышение квалификации, получение новой образовательной степени, овладение новым видом спорта или профессией – вот лишь небольшой перечень возможностей, которые может подарить образовательное путешествие. Такая поездка легко обогатит ваш багаж знаний, расширит мировоззрение, подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты.

Естественно, каждый самостоятельно выбирает, что и где ему интересно, но обобщенно можно систематизировать направления, по которым находить образовательное путешествие.

Языковые курсы

В ходе такого тура как дети, так и взрослые стремятся усовершенствовать свои знания иностранного языка или получить международный сертификат, подтверждающий определенный уровень владения языками. Обучение проходит в дружеской обстановке, позволяющей полноценно погрузиться в историю, культуру и быт страны, язык которой изучается, а также завести новые интересные знакомства.

Образовательно-профессиональные туры

К такому виду туризма часто прибегают студенты старших курсов, стремящиеся продолжить обучение за границей. На сегодняшний день многие университеты имеют программы обмена студентами с зарубежными вузами, сотрудничают на международных конференциях, используют опыт иностранных коллег. Студенты активно участвуют в стажировках за границей и стремятся перенять знания от иностранных специалистов или даже поступить на обучение на следующий образовательно-квалификационный уровень.

Не только студенты, но и опытные специалисты пользуются путешествиями для профессионального роста, ведь настоящему специалисту никогда не поздно учиться чему-то новому у иностранных коллег, обмениваться опытом или повышать собственную квалификацию.

Спортивно-оздоровительные туры

Во время таких поездок дети и взрослые смогут закалить не только дух, но и тело, а также овладеть с нуля или усовершенствовать свои умения в определенном виде спорта. Серфинг, плавание, футбол, горнолыжный спорт, йога, гимнастика – увлекательным и активным станет такое путешествие под наблюдением профессионального и опытного инструктора. В свободное от тренировок время путешественники могут ознакомиться с местностью, ее культурными центрами и достопримечательностями.

Конечно, можно самостоятельно интересоваться и подбирать путешествие, выбирать страну, искать образовательную программу или волонтерскую организацию. В таком случае необходимо заранее позаботиться о транспорте, страховке, месте жительства и составить план обучения.

Однако надежнее воспользоваться услугами туристических агентств или образовательных центров, которые предложат на выбор множество вариантов образовательных программ, смогут квалифицированно посоветовать и подобрать их именно для вас, учитывая возраст, цель поездки, срок пребывания, предпочтения и бюджет. Именно тогда путешествие в учебных целях останется не только в ваших воспоминаниях, но и подарит то, ради чего оно призвано, - знание, опыт, профессиональный рост и новые знакомства!