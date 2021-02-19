Позитив прыгнул с водопада в Боливии. Фото
Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) во время съемок первого выпуска шоу "Орел и Решка. Новый сезон" отправился в солнечную Боливию (Америка). Там он прыгнул с водопада, который находитсяв национальном парке Амборо.
Подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала". Артист заявил, что решил добавить немного экстрима в свою экскурсию. К слову, Позитив путешествовал с безлимитной золотой картой.
"Я решил добавить немного экстрима в экскурсию по национальному парку и прыгнуть с водопада. Было, капец, как страшно! Водичка оказалась очень мутная, и это чувствовалось и в носу, и вообще везде", – поделился впечатлениями он.
После этого знаменитость отправился на ранчо ягуаров и попробовал ночевать под открытым небом.
Напомним, что 20 февраля в эфире "Нового канала" покажут первый выпуск популярного шоу "Орел и Решка", которому исполняется 10 лет. Так, ведущими проекта стали певица Мишель Андраде и музыкант Алексей Завгородний (Позитив).
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее команда украинского шоу "Орел и Решка" отправилась в африканскую Эфиопию, где познакомилась с местными жителями и опасными животными. Так, ведущая проекта Василиса Хвостова даже поплавала в паре метров от нильских крокодилов и бегемотов.
Также ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев арендовал средневековый замок в Баварии (Германия) и показал, как выглядит элитное жилье.
Ведущий реалити "У кого більше?" и тревел-блогер Максим Узол рассказал, как провез несколько листков коки в Украину. Так, по словам мужчины, произошло это случайно.