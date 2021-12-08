Стюардесса назвала вещи, которые нельзя брать у бортпроводников: они кишат микробами

Во время длительных перелетов стюардессы стараются обеспечить пассажирам максимальный комфорт в самолете. Они могут предложить воду, перекус или наушники, если вы забыли свои дома. Однако от некоторых вещей сами бортпроводники рекомендуют отказаться, поскольку они могут навредить вашему здоровью.

Изданию BestLife стюардессы рассказали, что никогда нельзя использовать подушки и пледы, которые пассажирам предлагают для удобства в полете. Хотите выспаться – берите в самолет личные постельные принадлежности.

Оказывается, подушки и пледы стирают не так часто, как можно было бы предположить. К тому же, бортпроводники не уверены, насколько тщательно их дезинфицируют после применения. Эти предметы повторно используют пассажиры от рейса к рейсу. Если вы летите ранним утром, есть вероятность, что вам достанется относительно свежевыстиранная вещь. Пассажиры, которые летят вечером, уже получают подушки с микробами предыдущих пользователей.

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"Я видела, как люди чихали в подушки, заворачивали ноги в одеяла, а потом другие прислонялись к ним лицом", – рассказала таблоиду стюардесса Линда Фергюсон.

Есть авиакомпании, которые гарантируют санитарную безопасность пассажирам и ручаются за чистоту пледов и подушек на борту. Однако для профилактики лучше перестраховаться и воспользоваться личными вещами, которые обеспечивают удобный перелет.

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