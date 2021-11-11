Как сэкономить на путешествии: вирусные лайфхаки из TikTok. Видео

В сети развеяли главный миф о том, что путешествия – это дорого. Опытная travel-блогерша рассказала, как купить дешевые авиабилеты и сэкономить на бронировании.

Чтобы увидеть архитектуру Европы или позагорать под тропическим солнцем, необязательно откладывать миллионы. Достаточно знать несколько хитростей, которыми в своем TikTok-аккаунте поделилась путешественница со стажем Мария Ядрова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авиакомпании тщательно отслеживают динамику спроса на билеты и видят, что чаще всего их бронируют в пятницу и в выходные. Поэтому более выгодно делать покупку в будни, когда цена снижается.

Видео дня

Тоже самое и с временем суток. Чаще всего билеты приобретают днем и вечером, а вот ночью их стоимость может существенно упасть.

Опираясь на статистику цен на авиабилеты и собственный опыт, блогерша рассказала следующие лайфхаки:

Билеты на самолет дешевле по вторникам в полночь и дороже в пятницу вечером.

Самый дешевый день для вылетов – среда.

Билеты обратно выгодно покупать во вторник для внутренних рейсов и в среду для международных.

Используйте VPN других стран, чтобы сэкономить на бронировании.

Если вы вылетаете со вторника по четверг и возвращаетесь через 5-6 дней, но не в воскресенье, то это позволит сэкономить до 10% денежных средств.

Важно знать, что компании выставляют авиабилеты на продажу за 330 дней до вылета. Бронировать их в первоначальный период не стоит. Лучше немного подождать и сделать это за 4-5 месяцев.

Дело в том, что цены со временем снижают, если направление не пользуется популярностью среди туристов. А вот своего максимума стоимость билетов достигают за 2-3 недели до вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в путешествиях часто можно встретить карманных грабителей. Узнайте лайфхаки, которые помогут защититься от воришек в пути.