5 муралов мира, от которых невозможно отвести глаз

Когда-то стрит-арт был инструментом выражения протеста против системы, власти, общепринятых правил. Со временем он превратился в самостоятельное направление искусства. Уличная живопись ценится по всему миру, для ее представителей проводят фестивали, в результате которых появляются десятки муралов. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

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1. Поцелуй (Нью-Йорк, США)

Бразильский художник Эдуардо Кобра начал свое творчество в 12 лет. Тогда ему часто приходилось убегать от полицейских Сан-Пауло и рисовать ночью, чтобы никто не увидел. Уже во взрослом возрасте он был признан одним из самых популярных мастеров стрит-арта в стране. Его картины украшают стены не только родины. В знаменитом парке Нью-Йорка – High Line – находится еще одно экспрессивное изображение автора. Его название – "Поцелуй" – говорит само за себя. Фишкой Эдуардо является сочетание черно-белых и цветных мотивов в одном полотне и ретрансляция старых изображений через призму нового видения.

2. Братский поцелуй (Берлин, Германия)

В 2005 году Берлин получил от ЮНЕСКО награду City of Design. Это дало ему право называться мировой столицей стрит-арта. К тому времени практически все здания и заборы города были разрисованы сотнями картин, фотографии которых и сейчас гуляют по интернету.

Трудно выбрать какой-нибудь один мурал. Они все достойны внимания, ведь отличаются между собой тематикой, стилистикой и оформлением. Здесь есть огромные изображения природы, поп-арт рисунки, портреты и даже карикатуры на политических деятелей. Настенная живопись стала действенным инструментом самовыражения германской молодежи.

Иностранцам особенно нравится мурал "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертельно любви" или же "Братский поцелуй" Дмитрия Врубеля. На нем нарисованы генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и глава ГДР Эрих Хоннекер

3. Кит (Загбер, Хорватия)

В 2015 году в столице Хорватии проходил масштабный фестиваль уличного искусства. Среди приглашенных художников оказался француз Этьен. Его картины всегда выходят за рамки реальности и создают некую параллельную реальность. Так и в этот раз мастер изобразил на многоэтажке города, не имеющем выхода к морю, большого кита.

Особенность этого настенного рисунка – его расположение. Он находится на углу дома, что создает своеобразный 3D эффект. Любопытно, что разглядеть всю композицию можно только с одной стороны. Поэтому зрителям приходится обходить все сооружение, чтобы насладиться полноценным видом мурала.

4. Волшебная книга (Мальме, Швеция)

Крупнейший скандинавский фестиваль уличного искусства в 2014 году собрал в Мальме многих талантливых художников со всего мира. Среди них оказалась полячка Наталья Рак. Ее работы выделяются сказочными мотивами и сочетанием разных стилей. Так на одном из домов города появился мурал "Волшебная книга", который показывает читающую девочку. В руках героини истории из бумаги оживают и становятся реальными. Так мастер хотела показать, что детский мир безграничный и очень интересный.

5. Сова (Бельско-Бяла, Польша)

Сюрреалистическое изображение совы с человеческими глазами – практически визитная карточка польского города Бельско-Бяла. Картину на многоэтажке нарисовал местный художник, работающий под псевдонимом Turbos. Фоном для птицы на мурале служит мифический лес, переливающийся ярким лунным сиянием.

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