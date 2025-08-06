Где самое дорогое в мире такси: названы города

Планируя отдых, мы всегда вносим в список запланированных расходов деньги на передвижение по городу, где проводим каникулы. Причем из-за цен на такси такие расходы могут существенно увеличивать бюджет отпуска.

Видео дня

Поэтому всегда стоит знать, где такси обойдется вам в действительно кругленькую сумму. Недавнее исследование помогло составить рейтинг самых дорогих и самых дешевых услуг такси в популярных туристических направлениях, пишет Mail Online. В исследовании было проанализировано 50 самых популярных городов по всему миру, от Японии до Мексики. Данные анализировали эксперты компании ChoiceQuote, специализирующейся на страховании такси.

Первое место в рейтинге городов с самыми дорогими услугами такси занял Париж. Поездка на расстояние в 8 км здесь обойдется в 1600 грн. А 7,5% от этой суммы составят чаевые водителю.

Лондон стал в рейтинге вторым. Восьмикилометровое путешествие здесь стоит в среднем 1550 грн, из них 10% – это чаевые. Милан занял третью позицию с показателем в 1340 грн. В этом популярном итальянском городе для водителей такси приемлемым считается оставлять водителю на чай 7,5% от стоимости поездки.

Четвертой по дороговизне стала японская Осака. Здесь за 8 км на такси придется заплатить 1330 грн. Амстердам с примерно такой же ценой стал пятым.

Что касается самых дешевых городов для поездок на такси, то наиболее бюджетным оказалось такси в индийском Дели. Вместе с чаевыми, которые составляют 12,5%, 8-километровая поездка здесь будет стоить около 115 грн. Немного дороже будет передвигаться по Каиру в Египте. Здесь на такое же расстояние вас отвезут за 130 грн. Из них 10% составят чаевые. Третьим стал Денпасар (Индонезия). Чаевые здесь не оставляют, а средняя стоимость поездки на 8 км составляет 135 грн. Другой индийский город, Агра, занял четвертое место среди городов с дешевыми услугами такси – за 8 км пути с вас возьмут 210 грн. Шанхай в Китае замыкает пятерку. Здешние водители попросят у вас 230 грн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каких Карибских островах отдых будет самым безопасным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.