Европа начала отменять ограничения для туристов: какие страны пошли навстречу путешественникам

Европейские страны начали отменять коронавирусные ограничения для иностранных туристов на фоне снижения заболеваемости в мире. Венгрия, Австрия, Швейцария и другие популярные среди украинцев направления уже ослабили правила въезда или планируют сделать это в ближайшее время.

Многие государства возвращаются на допандемический уровень. OBOZREVATEL решил рассказать, куда уже скоро можно без проблем планировать путешествие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Австрия

Для въезда в страну можно будет предоставить пограничникам один из трех документов: подтверждение вакцинации от COVID-19, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, с 5 марта внутри страны начнет действовать третья фаза смягчения карантина, что означает – в публичные места и заведения будут пускать не только при наличии сертификата или справки, но и будут принимать отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщили в Kurier.

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Швейцария

С четверга, 17 февраля, гостям и жителям Швейцарии больше не нужно будет предъявлять сертификаты для входа в бары, рестораны и другие закрытые заведения, включая спортивные объекты, театры и концертные залы, сообщает Swiss Info. Кроме того, правительство отменило масочный режим и необходимость получать разрешение на проведение массовых мероприятий.

Венгрия

По состоянию на 16.02.2022 года граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, говорится на государственном сайте Trip Advisor. Исключение действует только для въезда авиационным транспортом, в частности требуется отрицательный результат ПЦР-теста, или сертификат о полной вакцинации.

Кипр

С 1 марта этого года Кипр упростит правила для украинцев, отменив обязательное тестирование перед вылетом и по прилету на остров. Это значит, что у туристов будут просить показать только сертификат о полной вакцинации. Невакцинированным иностранцам придется предоставить отрицательный результат тестирования, пишет Financial Mirror.

Нидерланды

Все общественные места, включая кинотеатры, рестораны и бары в Нидерландах, смогут возобновить нормальную работу уже с 25 февраля, говорится в материале Рolitico. Маски и социальное дистанцирование больше не будут обязательными в большинстве мест, кроме общественного транспорта. Стоит отметить, что въезд в страну по-прежнему разрешен только для вакцинированных туристов из Украины или тех, кто имеет "уважительную причину" для пересечения границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Португалия и Дания признали китайскую вакцину CoronaVac. Туристов, полностью вакцинированных или ранее переболевших коронавирусом, освободили от необходимости сдачи ПЦР-теста перед прибытием в страны.