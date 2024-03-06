Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Уютный европейский город, предлагающий уникальное сочетание истории, культуры и современности, идеально подойдет для отдыха на выходных. Речь идет о французском университетском городке Ренн.

Он известен своей потрясающей средневековой архитектурой и одним из крупнейших рынков страны. Об этом сообщает Express.

Этот город с населением 300 тысяч человек является столицей французского региона Бретань. Одной из наиболее привлекательных черт Ренна являются фахверковые дома, которые датируются XV веком и пережили большой пожар 1720 года. Тогда было уничтожено 33 улицы и более 900 зданий.

Хотя Ренн не так известен, как некоторые другие французские города, он предлагает уникальные впечатления. Прогулка по его волшебным улочкам поможет почувствовать настоящий колорит региона.

Обязательным для посещения станет местный рынок Marche des Lices, второй по величине во Франции. Здесь можно найти огромный выбор местных товаров, ремесел и еды. Этот 402-летний рынок принимает около 300 торговцев на площади Place des Lices еженедельно, привлекая около 10 тысяч покупателей и туристов.

Здесь представлен яркий выбор рыбы, мясных изделий, фруктов и овощей, сыров, цветов, хлеба и галет-сосису – местного фирменного блюда из горячей свиной колбаски, завернутой в гречишный блин.

Несмотря на свое очарование, Ренн далеко не тихая французская деревня. В городе обучается 60 тысяч студентов университета. Это значит, что бары ночью совсем не пустуют, а ночную жизнь можно назвать первоклассной.

Что касается культурной составляющей, туристы могут открыть для себя современное уличное искусство, культурные мероприятия, демонстрирующие преданность Ренна художественному выражению, и галереи, например Музей изящных искусств.

Для тех, кто любит отдых на природе, в Ренне есть много парков и зеленых зон. Парк дю Табор с его ботаническими садами и красочными цветами – прекрасное место для релакса под открытым небом.

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