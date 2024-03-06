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Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Карина Вишнякова
Travel
2 минуты
1,7 т.
Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Уютный европейский город, предлагающий уникальное сочетание истории, культуры и современности, идеально подойдет для отдыха на выходных. Речь идет о французском университетском городке Ренн.

Он известен своей потрясающей средневековой архитектурой и одним из крупнейших рынков страны. Об этом сообщает Express.

Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Этот город с населением 300 тысяч человек является столицей французского региона Бретань. Одной из наиболее привлекательных черт Ренна являются фахверковые дома, которые датируются XV веком и пережили большой пожар 1720 года. Тогда было уничтожено 33 улицы и более 900 зданий.

Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Хотя Ренн не так известен, как некоторые другие французские города, он предлагает уникальные впечатления. Прогулка по его волшебным улочкам поможет почувствовать настоящий колорит региона.

Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Обязательным для посещения станет местный рынок Marche des Lices, второй по величине во Франции. Здесь можно найти огромный выбор местных товаров, ремесел и еды. Этот 402-летний рынок принимает около 300 торговцев на площади Place des Lices еженедельно, привлекая около 10 тысяч покупателей и туристов.

Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Здесь представлен яркий выбор рыбы, мясных изделий, фруктов и овощей, сыров, цветов, хлеба и галет-сосису – местного фирменного блюда из горячей свиной колбаски, завернутой в гречишный блин.

Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Несмотря на свое очарование, Ренн далеко не тихая французская деревня. В городе обучается 60 тысяч студентов университета. Это значит, что бары ночью совсем не пустуют, а ночную жизнь можно назвать первоклассной.

Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Что касается культурной составляющей, туристы могут открыть для себя современное уличное искусство, культурные мероприятия, демонстрирующие преданность Ренна художественному выражению, и галереи, например Музей изящных искусств.

Этот красивый город в Европе идеально подходит для отдыха на выходных: там есть огромный рынок и фантастическая ночная жизнь

Для тех, кто любит отдых на природе, в Ренне есть много парков и зеленых зон. Парк дю Табор с его ботаническими садами и красочными цветами – прекрасное место для релакса под открытым небом.

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