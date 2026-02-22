Что не стоит делать на борту самолета: бортпроводница предостерегла от ошибок

Бортпроводница Барбара Бачильери поделилась восемью важными советами, чтобы ваше путешествие самолетом прошло без лишних проблем на борту.

Так, на своей странице в TikTok она предложила несколько рекомендаций, которые гарантируют вам безопасный и приятный полет.

Сидите правильно

Эксперт призвала пассажиров не сидеть в неправильном направлении, сгорбившись на своем сиденье, лицом к спинке. Имея 14-летний опыт работы, она заявила: "И не спите на полу самолета. Ковер очень грязный, и вам придется пристегиваться ремнем безопасности".

Соблюдайте этикет

Женщина также рекомендует пассажирам воздерживаться от наклона спинки сиденья, если человек, который сидит непосредственно за ними, ест. Барбара продемонстрировала, что неожиданные движения могут выбить еду из их рук, добавив: "Это потому, что столики с подносами соединены с сиденьем впереди".

Не мешайте

Бортпроводница Барбара, которая имеет 4,9 миллиона подписчиков в TikTok и 2,8 миллиона подписчиков на YouTube, также призвала людей быть внимательными к тому, где они отдыхают.

"Не спите так, чтобы голова находилась в проходе", – предостерегает она. "Бортпроводники могут случайно ударить вас, когда будут проезжать мимо с коляской".

Сведите личные контакты к минимуму

Стюардесса, которая живет в Испании, решительно выступает против чрезмерной интимной близости пассажиров со своими партнерами. Она заявила: "Прежде всего, не спите вдвоем на одном сиденье".

Соблюдайте гигиену

Барбара призвала пассажиров не класть "грязные салфетки в карман на сиденьях". К сожалению, это отвратительная проблема, с которой часто приходится сталкиваться членам экипажа.

"Этот карман очень трудно почистить, лучше положить их в пакет и выбросить позже. Хотите верьте, хотите нет, но я много раз видела такое в самолете", – сказала она.

Старайтесь не быть неряшливым

Некоторых разливов не избежать, но сделайте все возможное, чтобы минимизировать беспорядок. Барбара советует пассажирам избегать перевозки жидкостей в ручной клади. Вместо этого она рекомендует помещать их в контейнер с силиконовым покрытием, "чтобы предотвратить разливы".

Бортпроводница также посоветовала брать с собой собственную еду, поскольку питание может быть отменено в случае турбулентности.

