Аквариум для акул, умные окна и даже операционная: как выглядят бункеры-крепости миллиардеров на случай апокалипсиса. Фото

В наше время состоятельные люди как никогда стали заботиться о своей безопасности, ведь кроме злоумышленников и убийц, появились другие угрозы для человечества, например: экстремальные погодные условия, террористические акты и непредсказуемые апокалиптические события. Основатель компании по созданию бронированных помещений, Аль Корби отметил, что требования к бункерам современных миллиардеров значительно изменились. Внимание акцентируется на развлечениях.

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По словам эксперта, некоторые премиальные защищенные объекты напоминают полноценные дворцы , пишет CNN. Самые дорогие укрытия оснащены специальными защитными сооружениями, скрытыми комнатами, аквариумами с акулами, дорожками для боулинга и операционными.

Аль Корби работал над защитой 27-этажного частного дома в Мумбаи, принадлежащего индийскому бизнесмену Мукешу Амбани, чей сын недавно отпраздновал роскошную "свадьбу года". Мужчина отметил, что жилая застройка стала чрезвычайно безопасным местом, ведь на территории расположены взрывозащищенные двери, сверхпрочные окна и биометрические датчики для входа. Наибольшей особенностью дома специалист назвал 9-метровый ров с водой, имеющий специальное покрытие, которое, в случае необходимости, можно поджечь, чтобы создать защитное кольцо огня.

Владелец компании рассказал, еще 50 лет назад состоятельные люди создавали бункеры, которые выглядели как самые дорогие отели, однако современные миллиардеры стремятся к значительно большему. Основатель одной из ведущих мировых студий дизайна, Грэм Харрис отметил, что обладатели большого состояния предпочитают создание полностью защищенной комнаты внутри дома, чтобы не тратить время на перемещение в подземелье.

"Мы сделали дом в Хайгейте (элитном районе на севере Лондона), где кинотеатр фактически был безопасной комнатой с собственной отдельной подачей фильтрованного воздуха, безопасной дверью, мини-кухней и полностью укомплектованной зоной, которая могла прокормить семью в течение недели", – поделился мужчина.

Особой популярностью среди богачей пользуются потайные комнаты. В одном из особняков был создан большой вращающийся камин, служивший входом в скрытый стрелковый тир. В другом помещении задняя стенка телефонной будки, при вводе правильного кода, превращалась в специальную горку, ведущую в комнату, где размещены симуляторы полета и аквариум для акул.

Другой особенностью поведения миллионеров, замеченной Аль Корби, стал параноидный страх угрозы их здоровью. Поэтому некоторые комнаты бункеров оборудованы так же, как лучшие операционные. В таких помещениях находятся камеры обеззараживания, шкафы со средствами индивидуальной защиты и гигантские аптечки, которые помогут пережить длительный период изоляции.

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