Акула попыталась укусить 15-летнего серфенгиста. Видео

Подросток по имени Итан из американского штата Теннесси занимался сёрфингом на пляже в Миртл-Бич (Южная Каролина). В момент, когда парень становился на доску для серфинга, за его спиной выпрыгнула акула и попыталась укусить спортсмена.

Это случилось всего в нескольких футах от ноги Итана. Соответствующее видео публиковала мама подростка Кейси Ален в Facebook.

Мать парня даже не думала, что ей удастся снять акулу на видео.

"Я даже не догадывалась, что захватила (в видео – ред.) акулу, сразу после того, как Итан поднял ноги на доску. Я не видела акулу, пока не посмотрела видео", – написала Кейси.

Судя по кадрам, акула была небольшого размера.

Видео дня

К слову, в Южной Каролине обитает более 40 видов хищников: акулы-прядильщики, черноперые, бычьи и другие. Самые опасные среди них – черные и акулы-быки. Они нападают на людей на мелководье.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в штате Мэриленд (США) 12-летняя девочка по имени Джордан из Пенсильвании получила травмы после предполагаемого нападения опасной акулы. Подростку наложили 42 шва на 20 порезов.