АІІ inclusive больше не будет? В турецких отелях может исчезнуть 'шведский стол': причина и как планируют кормить туристов

Система питания и обслуживания all inclusive ("все включено") в отелях Турции уже много лет привлекает туристов, ведь позволяет несколько сэкономить средства и не переплачивать за услуги. Однако теперь правительство страны планирует на законодательном уровне отказаться от такой концепции, чтобы уменьшить уровень расточительства продуктов.

В государстве хотят перейти к формату питания "а-ля карт" (à la carte) и установить новые правила для "шведского стола". Об этом сообщили в издании Sabah.

В чем проблема системы all inclusive

Согласно данным Турецкого фонда предотвращения отходов, ежегодно в стране выбрасывают в среднем 23 миллиона тонн еды, при этом около 35% фруктов или овощей даже не попадают на стол. В частности, в Турции ежедневно оказывается в помойке примерно 12 миллионов буханок хлеба, а каждый год – 4,38 миллиарда.

Чтобы побороть эти проблемы, президентский совет по вопросам сельского хозяйства и продовольственной политики планирует сделать развернутый отчет и передать его лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Если вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента, удастся внести изменения в законодательство.

Какие изменения ожидают туристов

Для предотвращения расточительства продуктов в отелях изменят систему "все включено" на "а-ля карт". Это означает, что туристы не будут выбирать еду со "шведского стола", а будут заказывать только те блюда из меню, которые хотят попробовать, и, соответственно, смогут съесть.

"Люди видят, что существует широкий выбор еды, поэтому заказывают все, но не съедают. Миллионы лир тратятся впустую", – отметил член президентского совета Рамадан Бингель.

Также правительство страны предлагает запретить ресторанам заставлять посетителей заказывать блюда на каждого человека. То есть, если в заведение пришло трое лиц, они смогут взять, например, два завтрака.

Стоит отметить, что от "шведского стола" в Турции отказывались во время пандемии COVID-19. Тогда рестораны в отелях, которые получили "сертификаты здоровья", уменьшали количество столиков для обеспечения социальной дистанции и вводили систему "а-ля карт".

