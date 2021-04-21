63-летний украинец прошел более тысячи км пешком

Украинский турист Сергей Гордиенко решился на экстримальный эксперимент и пешком преодолел 1180 километров за два месяца и пять дней. По пути он делал остановки в разных городах, чтобы перевести дух и пообщаться с местными жителями.

Поход 63-летнего мужчины по маршруту Днепр – Киев – Днепр был приурочен к 25-летию антарктической станции имени Вернадского, где Гордиенко работал инструктором по технике выживания в высоких широтах в первой экспедиции. Об этом путешественник рассказал в своем интервью изданию "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня люди перемещаются транспортными средствами очень быстро, не происходит адаптации организма. Поскольку я прохожу большие расстояния, пользуюсь только природными вариантами передвижения, и информация, которую я получаю в оперативном пространстве, более точная и насыщенная по сравнению с теми людьми, которые проезжают такие же расстояния", – поделился украинец своими убеждениями.

Также турист добавил, что походы на длительное расстояние помогают ему держать себя в форме, несмотря на карантинные условия. В скором времени мужчина планирует совершить кругосветное путешествие океанами на каяке.

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