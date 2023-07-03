16 советов Easyjet, которые должен знать каждый пассажир

Easyjet – один из крупнейших и популярных авиаперевозчиков в Великобритании, который предлагает своим клиентам бюджетные билеты и множество дополнительных услуг. К сожалению, иногда система бронирования оказывается достаточно сложной, поэтому стоит знать некоторые уловки и лайфхаки, чтобы предотвратить дополнительные затраты. Следующие 16 трюков Easyjet помогут вам сэкономить на путешествиях.

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Подробности в материале TravelWise.

Багаж Easyjet: за дополнительную сумку придется заплатить

Начиная с 2021 года компания изменила свою политику по провозу багажа. Так, при бронировании стандартного места с собой можно взять сумку размером ручной клади не более 45x36x20 см (примерно как стандартный рюкзак). Поэтому за дополнительный багаж (до 56×45×25 см) придется доплатить от 6 до 33 фунтов стерлингов.

Используйте сумку-переноску

Поскольку перевозчик установил строгие правила по багажу, при отсутствии дополнительной оплаты на борт можно взять только одну единицу ручной клади, например рюкзак. Однако существует маленький прием Easyjet, чтобы обойти этот запрет.

Авиаперевозчик позволяет пронести сумку с покупками, совершенными в аэропорту. Если у вас есть шопер, похожий на сумку-переноску с дьюти-фри, это станет дополнительным случаем, чтобы поместить туда то, что не помещается в ручной клади.

Больше комфорта и багажа за 7,99£

Если стандартной ручной клади недостаточно, за регистрацию дополнительного багажа до 15 кг придется заплатить от 7 до 35 фунтов стерлингов. Однако при бронировании сиденья в первом ряду или с дополнительным местом для ног, на борт можно взять дополнительную сумку (максимум – до 56x45x25 см). Цена на такие билеты – от 7,99£, как и на регистрацию дополнительного багажа. Однако в этом случае вы получите не только возможность взять с собой больше необходимых вещей, но и более комфортные условия.

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Цены на перелет в большинстве случаев зависят от спроса на конкретный рейс. Сначала сумма может быть незначительной, однако она будет расти по мере того, как все больше людей будут бронировать места. Поэтому следует выбрать сиденье, как только появляется такая возможность, чтобы воспользоваться самым дешевым соглашением.

Цену также необходимо проверять на последнем этапе завершения бронирования. Стоимость билетов может расти в часы загруженности, поэтому перед оплатой нужно проверить, действительно ли она вас устраивает.

Иногда цены также снижаются при низком спросе на рейс, кроме того, Easyjet известен наличием регулярных распродаж, которые нужно мониторить периодически, чтобы не пропустить. Для получения уведомлений о снижении стоимости билетов советуем подписаться на электронную почту компании или следить за ней в Facebook.

Гибкий билет во избежание переплат

При школьных каникулах цены на билеты существенно растут независимо от перевозчика. Однако один лайхак Easyjet поможет сэкономить сотни фунтов стерлингов. Необходимо забронировать билет с возможностью гибкого выбора даты. Да, нужно будет заплатить немного дороже, чем за стандартное место, однако это обеспечит быструю посадку и возможность взять с собой дополнительный багаж Easyjet. Однако самое важное, что через сутки после бронирования будет возможность изменить дату на необходимую. Следует учитывать, что время вылета можно заменить на три недели вперед или одну неделю назад от первоначального выбора. Но это прекрасная возможность не переплачивать. Также не все рейсы предполагают наличие Flexifares, перед бронированием необходимо проверить, доступна ли такая услуга.

Возмещения теперь доступны только участникам клуба

До недавнего времени Easyjet гарантировали, что если после бронирования вы найдете более дешевые билеты, то разницу они вернут в виде кредитного ваучера, которым нужно будет воспользоваться в течение полугода. Такое предложение будет действовать, если более низкая цена действует со скидкой.

До 2012 года возмещение Easyjet было доступно всем пользователям услугами компании, позволяя экономить на путешествиях. Однако сейчас этой услугой могут воспользоваться только действующие или новые участники Flight Club или Easyjet Plus.

Лучшее место без дополнительной платы

В отличие от большинства авиаперевозчиков, Easyjet позволяет забронировать место бесплатно за 30 дней до вылета. Если вы хотите выбрать конкретное сиденье, придется доплатить, однако чем раньше вы это сделаете, тем больше вероятность получить лучшие места. Дополнительные расходы на бронирование могут составлять от 1 до 39,99 фунтов стерлингов. Места занимают очень быстро, поэтому советуем выбрать места как можно раньше, особенно если путешествуете вместе с семьей или друзьями и хотите сидеть с ними рядом.

Полет с детьми

Некоторые компании заставляют родителей платить дополнительно, чтобы была гарантия, что на рейсе они будут сидеть рядом с детьми. Однако Easyjet не взимает "семейный налог". В политике компании сказано, что они в любом случае постараются посадить семью рядом, даже если за бронирование конкретного места заплачено не было. Однако перевозчик рекомендует все же регистрироваться раньше, потому что места распределяются в порядке живой очереди.

Чтобы багаж был рядом

Еще один из очевидных трюков Easyjet – в очередь на регистрацию лучше всего становиться раньше. Если вы опоздали, есть вероятность того, что места для ручной клади будут заняты, поэтому сумку придется положить в другой конец самолета. Это не очень удобно, особенно если что-то понадобится во время рейса, или после приземления придется проталкиваться через других пассажиров.

Дополнительные услуги от Easyjet могут быть достаточно дорогими.

После оформления билетов компания предложит вам оформить туристическое страхование, прокат автомобилей или бронирование отеля и т.д. Конечно, это может быть достаточно удобно и полезно, но не всегда цены на такие услуги лояльны. Именно поэтому следует сравнивать стоимость на других сайтах. Например, чаще всего полис страхования гораздо дороже обойдется при его покупке через туристическое агентство или авиакомпанию. Кое-где цена может быть в три раза выше!

Пикник над облаками

Взяв с собой сэндвичи или другие закуски, избегая только жидкости более 100 мл, можно существенно сэкономить. Например, Easyjet предлагает сэндвич, безалкогольный напиток и снек за 8,5£, однако даже в аэропорту с его завышенными ценами такой набор обойдется примерно в 5£. К тому же еда в самолете не слишком высокого класса, поэтому, взяв перекус с собой, можно выиграть по вкусовым свойствам. Особенно, если вы устроите пикник на высоте мили в соответствии с путешествием – оливки и чоризо для Испании, сосиски для Германии, пицца для Италии и тому подобное.

Всегда сравнивайте

Easyjet зарекомендовал себя как бюджетный лоукост-перевозчик, однако не всегда билеты на рейсы самые дешевые на рынке. Воспользуйтесь сервисами сравнения и поиска дешевых авиабилетов, чтобы не прогадать с ценой.

Правильная упаковка вещей

Конечно, бюджетная авиакомпания предусматривает определенную политику в отношении багажа и их ограничений. Однако чаще всего вы можете взять с собой даже больше, чем думаете, если будете следовать следующим советам.

Гели и жидкости должны быть в герметичных контейнерах объемом до 100 мл и помещаться в прозрачный пакет с застежкой 20 x 20 см. Используйте минибутылочки для ухода за косметикой. Обычно, дешевые чемоданы за 10 фунтов могут быть даже более удобными и идеально подходить под размеры, установленные перевозчиком. Также лучше использовать сумки не с жесткой основой – они легче и вмещают больше вещей. Составьте капсульный гардероб, чтобы не брать с собой лишних вещей. Оставляйте место для вещей, купленных в отпуске. Очень часто люди привозят из путешествий сувениры, одежду и многое другое. Убедитесь, что в чемодане будет место для нового сомбреро или картины из ракушек.

Чтобы достичь профессионального уровня в упаковке вещей, посмотрите на несколько видеороликов этой тематики с советами и лайфхаками, которые помогут овладеть этим искусством.

Регистрируйте багаж заранее

Наличие только ручной клади, безусловно, хороший способ сэкономить. Однако если в отпуске вам понадобится больше вещей, всегда регистрируйте багаж раньше времени. В противном случае это может угрожать доплатой до 100£!

Разница между зарегистрированным багажом онлайн и оплаченным в аэропорту колоссальна.

Ручная кладь до 15 кг – от 6,99£ за рейс при бронировании через интернет и около 35 фунтов при регистрации непосредственно в аэропорту. Чемодан до 23 килограмм — от 9,49 или до 48 в случае оплаты на стойке регистрации перед посадкой.

Если нужно увеличить ограничение веса, также выгоднее делать это раньше времени. Ведь при бронировании онлайн за 3 кг нужно будет доплатить 15 фунтов стерлингов вместо 12 £ за килограмм в аэропорту. Эта плата будет взыскана, если зарезервированный предел окажется превышенным при проверке.

"Наденьте" свой багаж

Если вы не выбрали тариф Easyjet Flexi, позволяющий взять с собой дополнительную сумку, кроме стандартной ручной клади и шопера из дьюти-фри, то следующий совет Easyjet немного вам поможет. В этом случае вы можете воспользоваться… самим собой! Так, чем многослойнее на вас будет образ и чем больше будет находиться в карманах, тем меньше нужно будет "втиснуть" в сумку или рюкзак.

Идеальный вариант – куртка или пальто с глубокими карманами. Конечно, если на улице погода. К примеру, для одного шоу на телевидении тестировалась специальная куртка для выживания с 22 карманами и могла поместить многое — от ноутбука до книг и нескольких футболок. Это совсем экстремальный вариант из лайфхаков Easyjet, но хорошая идея — одеть тяжелый и объемный свитер на себя, если он нужен в отпуске, надеть массивную обувь и т.д. Если в самолете будет неловко или жарко, вещи можно положить под сиденье. Таким образом, вы сможете существенно сэкономить место в сумке и сэкономить деньги на дополнительном багаже.

Компенсация за задержку

Очень неудобно, когда вылет не производится в соответствии с графиком, однако, по крайней мере, можно вернуть деньги за потраченное время.

Если рейс отменен или задержан более чем на три часа, у вас есть возможность получить компенсацию от 100 до 500 фунтов стерлингов. Также после двух часов ожидания, пассажиры могут рассчитывать на питание и напитки за счет компании, совершение звонков для уведомления о временных неурядицах.

Заявку можно подать в зависимости от причины задержки, места вылета, времени прибытия самолета и других факторов.

Сиделка для дома и домашних животных

Эта услуга новая для Easyjet, но уже показала себя, как очень полезна и удобна. Такая инициатива возникла в результате сотрудничества авиаперевозчика и TrustedHousesitters. Воспользовавшись такой услугой, можно нанять сиделку для ваших домашних любимцев или того, кто присмотрит за домом в случае необходимости. Чтобы воспользоваться ею, необходимо оплатить годовую подписку на TrustedHousesitters в размере 89 £. Однако услугой можно воспользоваться неограниченное количество раз, значительно экономя на уходе за животными во время путешествий за границу.

Такие "няни" могут позаботиться о любом - от собак и кошек до кур и лам. TrustedHousesitters гарантирует тщательно проверенных и профессиональных смотрителей, которым можно доверять.

А вы уже решили, какие из списка советов Easyjet точно воспользуетесь во время следующего путешествия?