10 вещей, которые нужно знать перед поездкой на Кипр

С 1 апреля один из самых солнечных и теплых островов Средиземного моря Кипр открывает свои границы для украинцев.

Путешествующим не нужно будет проходить карантин после прилета, достаточно предоставить отрицательный ПЦР-тест. Но на острове есть свои нюансы, которые могут оставить неприятные впечатления от отдыха, если их не учесть. OBOZREVATEL собрал главные советы, которые необходимо знать перед полетом на Кипр.

1. Собираясь отдыхать на Кипре, лучше брать с собой именно евро, поскольку страна входит в ЕС. Наличные можно привезти и в долларах, но потом их придется обменивать на месте по невыгодному курсу. Кроме того, в местных обменниках часто взымается дополнительная комиссия. Также можно расплачиваться на острове банковскими картами – их принимают практически везде.

На остров лучше брать наличные в евро или расплачиваться картой Pixabay

2. Туристы могут ввозить на Кипр без уплаты пошлин фото- и видеокамеры, спортивный и кемпинговый инвентарь. Ограничения существуют в отношении алкоголя и сигарет. Так, нельзя перевозить с собой более 50 сигар или 200 сигарет, больше одного литра крепких спиртных напитков, 0,75 л вина. Нельзя брать с собой и бутылочки духов больше 300 мл.

Через таможню нельзя провезти больше одного литра крепкого алкоголя или 200 сигарет Pixabay

3. Стоит учесть, что в северной части Кипра государственным языком является турецкий, а в южной – греческий. Это связано с оккупацией части острова турецкими властями. Так, на Кипре не рекомендуется разговаривать о политике, поскольку Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией, для остального мира – это часть Республики Кипр. Однако передвигаться по острову путешествующим можно без ограничений, имея при себе загранпаспорт. Также не стоит бояться языковых барьеров: в курортных городах зачастую говорят на английском языке.

На Кипре не стоит поднимать темы политики с местными жителями Pixabay

4. Важно знать, что на острове левостороннее движение. Если вы решили взять автомобиль напрокат, то никогда не оставляйте включенным двигатель, даже если собираетесь выйти из машины всего на минуту. А если во время движения на трассе кто-либо попросит вас остановиться, не делайте этого до тех пор, пока не доедете до "зоны обслуживания".

5. На территории страны используются электрические розетки "британского" формата – с тремя отверстиями. Поэтому стоит побеспокоиться заранее об адаптере для зарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов.

Из-за того, что Кипр был британской колонией до 1960 года, на острове сохранились левостороннее движение и розетки "британского" формата Pixabay

6. На Кипре не стоит беспокоиться о качестве воды, как, например, в Египте. На острове можно не только чистить зубы водопроводной водой, но и спокойно ее пить.

7. В стране до сих пор есть заведения, куда разрешено входить только мужчинам. И это не сомнительные развлекательные клубы "для взрослых", а отдельный разряд кофеен.

8. 2% площади Кипра – суверенная территория Великобритании, занятая военными базами. Поэтому будьте осторожны: если вы случайно сфотографируете военные объекты, можете сильно "вляпаться" и оправдываться придется уже на законодательном уровне.

На Кипре запрещено фотографировать военные объекты Pixabay

9. В сравнении с другими средиземноморскими странами на Кипре достаточно безопасно в плане живности. Здесь нет крупных хищников и опасных морских обитателей, но водятся разнообразные змеи, пауки и тараканы. Змей на острове всегда было довольно много. По легенде, из Египта еще в IV веке массово начали завозить кошек специально для борьбы с этими пресмыкающимися.

10. Вывоз антиквариата с Кипра запрещен, и любая попытка нарушения закона карается большими штрафами или арестом.

С острова запрещается вывозить антиквариат Pixabay

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